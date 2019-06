Jimmy Sham fra protestgruppen Civil Human Rights Front sammenligner forslaget om ny lov med å stikke sitt eget folk med kniv.

Allerede lørdag gjorde han det klart at de planlagte protestene søndag vil bli avholdt, selv om ledelsen har lagt planene på hold.

– Hongkongs befolkning kommer til å holde ut protestene mot myndighetene, med mindre lovforslaget trekkes for godt, har han uttalt.

Tidlig søndag ettermiddag hadde demonstranter begynt å samle seg på nytt, iført svarte T-skjorte. Demonstrasjonen startet klokken 14.

Omkom

Tidligere søndag la sørgende ned blomster på fortauet der en 35 år gammel mann omkom lørdag. Han falt ned fra et stillas mens han hengte opp et protestbanner ved et kjøpesenter.

Politiet omtaler dødsfallet som selvmord, men mannen, omtalt ved etternavnet Leung, har allerede oppnådd heltestatus etter dødsulykken lørdag kveld.

Under massedemonstrasjonene forrige søndag skal det ha vært rundt én million som deltok for å uttrykke misnøye med lovforslaget.

Da den lovgivende forsamlingen etter planen skulle behandle lovendringen onsdag, blokkerte flere tusen mennesker gatene rundt lokalene, og det endte med at behandlingen ble utsatt. Lørdag kom avgjørelsen om å legge hele planen på is.

Kina støtter Hongkongs leder Carrie Lams beslutning. For aktivistene i Hongkong er det ikke nok. De krever en full skrinlegging av planene om å utlevere ettersøkte i straffesaker fra Hongkong til Kina.

