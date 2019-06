Under et rettsmøte i Las Vegas torsdag erklærte Kelsey Nichole Turner (26) og kjæresten Jon Logan Kennison seg ikke skyldige i drapet på den 71 år gamle psykiateren Thomas Burchard.

Ifølge CBS News risikerer 26-åringen, som har jobbet for Maxim og Playboy Italia, dødsstraff dersom hun blir funnet skyldig.

Betalte husleien

Diana Pena, en tidligere bofelle av paret, innrømmet delaktighet i et rettsmøte tirsdag. Hun skal vitne mot paret, og fortalte at de tok livet av psykiateren.

Ifølge politiet hadde psykiateren og og Turner (26) et intimt forhold. 71-åringen betalte husleien for bopelen til Turner, Kennison og Pena.

Fant lik i bagasjerom

Det var i mars at Las Vegas-politiet fikk melding om at en bil var funnet forlatt på rute 147 i ørkenen.

Da de rykket ut, fant de et lik i bagasjerommet til en blå Mercedes Benz C300. Det var flere blodspor i førersetet og baksetet. Obduksjonen viste at dødsårsaken var stump vold mot hodet.

To uker etter likfunnet pågrep FBI-agenter den tidligere modellen i Stockton i California.

I boligen som den drepte 71-åringen betalte leie for, fant politiet flere blodspor, fotavtrykk, håndklær og bevis for at spor var forsøkt fjernet. Mobiltrafikkdata tydet på at Turner hadde vært involvert i drapet.

Bare dager før psykiateren ble funnet drept, hadde han betalt husleia for Turner. I to år hadde 71-åringen kjent den tidligere modellen, og hjulpet henne økonomisk, har en venn av Burchard fortalt til the Salinas Californian.