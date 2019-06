TV 2 ekspert støtter VM-stjernens VAR-kritikk: – Det blir bare et regelrytterprosjekt

– VAR har stort sett fungert veldig godt i de ligaene og turneringene det har vært innført i, og det tar bort de aller fleste kampavgjørende feilene. I et par av tilfellene hvor VAR ikke har fungert i VM i Frankrike er det det rett og slett nivået på dommerne som ikke er akseptabelt.

– VAR er naturligvis avhengig av at det er flinke dommere som dømmer kampen og tar avgjørelsene, og i VM har det vært mye rart fra dommerne. BMW kan lage så gode og sikre biler de bare vil, men en sjåfør kan jo allikevel kjøre rett i en fjellvegg. Hvem sin feil er det da? Det er stort sett sjåføren, og det samme gjelder med VAR, sier den tidligere Eliteserie-profilen.

De 15 dommerne som er VAR-dommere i mesterskapet i Frankrike har ulik erfaring, men flere av dem - inkludert tyske Felix Zwayer som var VAR-dommer under Frankrike-Norge onsdag - hadde tilsvarende roller under VM for herrer i fjor. Det samme var landsmannen Bastian Dankert, som også havnet i VAR-søkelyset under en kamp mellom Håvard Nordtveits Hoffenheim og Bayern München forrige sesong. Nettopp Dankert hadde også VAR- jobben under nevnte Brasil-Australia.

– VAR er avhengig av at det er flinke folk som tar i bruk systemet, og derfor er det kjedelig å se at det i en god del kamper er dommere som ikke holder det nivået de burde i en så stor turnering, sier Mathisen.

Les også: Brede Hangelands blogg fra i fjor sommer: VAR ødelegger øyeblikkets magi!

Herlovsen: – Det er ikke så mye vi får gjort så mye med

I TV 2s VM-podkast forteller også landslagsspiss Isabell Herlovsen om sin opplevelse av hvordan det føles å spille med VAR for første gang.

– Jeg synes VAR går inn litt for ofte i situasjoner der det er 50/50. De kan gått inn der det er veldig klart at det skulle vært straffe eller et rødt kort, men vi må bare forholde oss til det. Det er ikke så mye vi får gjort så mye med.

– Når VAR går inn, setter du dommeren i en vanskelig situasjon. Tre stykker sitter og ser på en skjerm og kanskje vurderer en situasjon som de mener at kanskje burde vært en straffe. Når dommeren skal ut og se på det, tror jeg dommeren føler veldig på det. Men nivået har vært litt opp og ned, så jeg vet ikke helt hva jeg synes om VAR, sier Norge-spissen, som gjester podkasten sammen med lagvenninne Karina Sævik lørdag.

PS! Brasil har tre poeng etter to kamper i gruppe C og møter Italia til toppkamp på tirsdag. Dersom Norge blir nummer to i sin gruppe, venter åttedelsfinale-oppgjør mot toeren i nettopp denne gruppen. Det kan bli VM-legenden Marta og hennes lagvenninner.

NTB/TV 2



Altomfotball: Slik følger du VM-kampene