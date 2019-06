– Det er tøft å prate om. Det så veldig mørkt ut en periode

Se Norge mot Sør-Korea mandag fra 20.00 (kampstart 21.00) på TV 2!

For ti måneder siden ble Isabelle Herlovsen og samboeren Christine foreldre til sønnen Henrik.

En liten og sjarmerende kar, som enkelt trumfet fotball. Men da karrieren for et halvt år siden stod i fare, som følge av den fastlåste konflikten med Vålerenga på klubbnivå, ble det tøft også på hjemmebane.

– Jeg var ganske langt nede i den perioden, men så hadde jeg en familie som jeg også måtte ta hånd om, og jeg kunne på en måte ikke grave meg for langt ned. Men det å vite at det jeg elsker mest av alt kanskje nærmet seg slutten, var ikke noen god følelse. Jeg hadde hele tiden et håp om at det skulle løse seg. Men det så veldig mørkt ut en periode, sier Norge-spissen til TV 2.

– Jeg synes det er tøft å prate om

Verken samboeren eller sønnen fikk den oppmerksomheten de skulle hatt i perioden da det var som tøffest, og nå et halvt år etter er det fremdeles tøft for 30-åringen å se tilbake på hvordan det hele var.

– Det handler jo om å se ting positivt, og jeg føler jo at jeg har gjort det, men det var perioder hvor jeg ikke var helt til stede her hjemme heller. Det var egentlig litt tøft med tanke på Henrik og Christine. Jeg prøvde hele tiden å være her og gi dem energi, men da jeg var negativ, så var det ganske tøft for dem også midt oppi alt. Jeg synes det er tøft å prate om, for jeg var jo til stede og, men det var jo perioder hvor ting ikke var greit i det hele tatt.

– Hvis vi går ett halvt år tilbake i tid. Trodde du at du skulle sitte her da?

– Nei, det hadde jeg ikke veldig troen på da. Det var en veldig tøff periode. Da tenkte jeg egentlig at dette var slutten, men så løste det seg, og jeg jobbet hardt for å komme i veldig veldig god form, sier hun.

Isabell Herlovsen er nemlig i VM etter en konfliktfylt vinter preget av sykemelding, trusler om å legge opp, fravær fra årets første landslagssamling og etter hvert en løsning der det ble utlån fra Vålerenga til Kolbotn.

– Jeg gikk glipp av noen måneder der, men jeg følte at jeg gjorde en god jobb selv, og jeg hadde familie rundt meg som hjalp meg. Det er jeg veldig takknemlig for nå. Det at familien min var der gjorde egentlig alt. Det var det viktigste for meg i den perioden. Det er lett å sitte å si det nå, men jeg føler jo at jeg har vært gjennom litt ting, så jeg føler egentlig at jeg har opparbeidet meg en ganske god mental styrke, sier veteranspissen.