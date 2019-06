NASA planlegger i disse dager et prosjekt kalt NASA 2020.

Fartøyet som etter planen skal sendes til Mars neste år har teknologi om bord som kan være med på å bane veien for menneskelig utforsking, skriver NASA.

Atmosfæren på Mars består for det meste av karbondioksid og ekstrem tynn luft som ikke kan pustes inn. Det finnes ikke vann på planetens overflate som kan drikkes heller.

Klimaet der er iskaldt, og det er ingen beskyttelse mot solens ultrafiolette stråling. Mars er også en forblåst planet der støv og sand blåser rundt.

Nøkkelen til overlevelse der vil være å ha avansert nok teknologi, gjøre undersøkelser og tester av planeten.

Les også: Den første personen på Mars vil være en kvinne

Å lande på Mars

Fakta om Mars 2020: Oppskytningen vil finne sted på Cape Canaveral Air Force Station i Florida 17. juli 2020.

Den vil lande i Jezero krateret på Mars 18. februar 2021.

Romsonden vil bli på Mars i et Marsår (687 dager på jorden).

Den vil ha med seg en boreverktøy, som gir muligheten for å ta prøver av bakken.

Det å lande på en planet som Mars er ikke bare bare. Siden romsonden treffer Mars sin atmosfære i over 19.000 kilometer i timen bruker den over seks minutter på å bremse ned farten med hjelp av en fallskjerm. Da har varmeskjoldene til romsonden rukket å bli omkring 1.500 grader celsius.

NASA er de som oftest har klart å lande på Mars. De har forsøkt å lande ni ganger og åtte av disse forsøkene har vært vellykkede.

På NASA 2020 vil romsonden benytte seg av flere landingssystemer som skal lette på vanskelighetene det fører med seg å lande i så tøffe omgivelser. Dette er også et av hovedspørsmålene hvis mennesker noen gang skal kunne sette sine føtter på den røde planeten.

Oksygen

Det å leve på Mars vil kreve en jevn forsyning på oksygen. Å frakte disse forsyningene fra jorda vil ikke være en bærekraftig løsning, så NASA vil bruke ferden i 2020 til å teste ut teknologi som har som hensikt å konvertere karbondioksid om til oksygen.

ROBOT: En såkalt "rover" vil være med Mars 2020 til den røde planeten. Den skal bidra i søkene som skal gjøres der. Foto: NASA

96 prosent av Mars sin atmosfære består av karbondioksid, så tilgangen er rikelig.

Tilgang på vann

Et annet problem som vil gjøre det vanskelig å besøke den røde planeten er tilgangen på vann. Satellitter har tidligere sett etter spor på Mars sin overflate etter mulige underjordiske innsjøer, eller tegn på tidligere innsjøer.

Med på Mars 2020 er det utstyr som skal kunne bore seg ned i planetens overflate. Der skal en radar ta høyoppløste bilder av jorden for å se om man kan finne spor etter vann der.

Tanken bak dette er at hvis man finner underjordiske områder med is, kan det hentes opp og kokes slik at man har tilgang på vann.

Romdrakter

Ingen romdrakt har noen gang blitt konstruert for å tåle forholdene som man vil møte på Mars. De ugjestmilde støvskyene og den ultrafiolette strålingen fra solen er noe en romdrakt må tåle. For ikke å glemme temperaturen som kan variere fra 25 plussgrader til minus 140 grader.

For å gi ingeniørene som produserer romdrakter informasjon, tas det derfor med prøver på forskjellige materialer på Mars 2020.

Husly

Å besøke mars vil ikke bare kreve gode romdrakter. Man vil trenge et sted å bo. Mars 2020 vil undersøke stråling fra solen gjennom et helt år og undersøke hvordan støvet på planeten oppfører seg.