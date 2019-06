Vito Wormgoor sendte Brann i ledelsen, men et drømmetreff av Sondre Tronstad sørget for at Vestlandsderbyet mellom FK Haugesund og Brann endte 1-1.

Men Brann kunne og burde nok tatt alle tre poengene.

Like før kampslutt slo Amer Ordagic inn i feltet, og Branns innbytter Kristoffer Løkberg fikk ballen foran åpent mål.

På utrolig vis klarte han imidlertid å bomme på megasjansen som kunne sikret Brann alle tre poengene. Ballen gikk mellom beina på Løkberg, og innbytteren tok seg til hodet i fortvilelse over å ha bommet på den enorme muligheten.

– Nei, hva skal jeg si? Det var godt spilt, et bra løp av meg, og en dårlig avslutning. Jeg fikk ballen der jeg ville ha den, men vet ikke hva som skjer. Kanskje jeg var for sikker på å score, sier Løkberg til TV 2 Sporten om kjempemissen som trolig blir en YouTube-hit.

– Jeg vet da f*** hva som skjer der. Men det er sånne ting som skjer i fotball. Det er surt. FK Haugesund bommet også på noen sjanser, så alt i alt gikk det kanskje opp i opp, fortsetter han.

Løkberg kom inn for Ruben Yttergård Jenssen elleve minutter før slutt, og kunne altså gått av banen som innbytterhelt om han hadde maktet å treffe ballen på målstreken.

Bare å beklage til alle tilreisende i dag at det ikke ble med tre poeng hjem. Kun udyktighet å skylde på. Mulig vi ikke hadde fortjent det, men det hadde utvilsomt dere. Fantastisk støtte helt fra oppvarmingen, og i samtlige 90 minutter. Takk! — Kristoffer Løkberg (@KrisLokberg) 15. juni 2019

Han innrømmer det vil ta tid før han kommer seg over megamissen.

– Det er vel de gangene man sover ekstra dårlig etterpå. Heldigvis blir det en ny kamp på onsdag, og en mulighet for meg til revansje, sukker han.

27-åringen er overhodet ikke fornøyd med at oppgjøret endte 1-1.

– Vi er ikke fornøyd, vi er Brann. Vi går til hver kamp med mål om å vinne. Vi er aldri fornøyd med ett poeng, vi skal ha tre, slår mannen bak kjempemissen på Haugesunds Stadion fast.