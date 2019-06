7. etappe var en knallhard fjelletappe, som ble vunnet av Wout Poels.

Men for Odd Christian Eiking (24) ble det avslutningen på årets ritt. Han er syk, men hadde fått beskjed om å fullføre for å bli valgt ut på Tour de France-laget.

Likevel ga Eiking seg raskt på lørdagens etappe.

– Det er ikke lett med en hard fjelletappe når du er syk. Jeg prøvde, men falt av tidlig. Det var håpløst, sier askøyværingen til TV 2.

Han sier han sliter med en forkjølelse og lett feber.

Wanty-Gobert tar ut deler av Tour-laget på tirsdag. Der håper Eiking å være med, selv om han brøt i dag.

– Vi får håpe det blir Tour de France likevel. Jeg skjønner ikke hvem andre de kan ta med, sier 24-åringen med sin sedvanlige ærlighet.

Forhåndsuttatt

Før start på etappen, omtalte Wanty-Gobert-sjef Jean-Francois Bourlart overfor dansk TV 2 Eiking som en av de forhåndsuttatte på laget til Tour de France.

– Det er viktig for oss at de forhåndsuttatte fullfører et ritt som er den siste testen før Touren, sa Bourlart.

Bourlart sa også at Eiking nok ikke var god nok for Touren i fjor, men at han har kjørt bra så langt i år.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad reagerte i går på at Eiking ble presset til å fullføre Dauphiné.

– Det er helt hårreisende av lagledelsen å true med Tour-plassen. Det kan skje at man blir syk. Da hadde jeg sagt at han kunne bryte, at han er i bruttotroppen og endelig uttak gjøres etter NM. Å fullføre med sykdom kan bare bryte ham enda mer ned. Da er det enda mindre sjanse for å gjøre det bra i Tour de France, sa Kaggestad