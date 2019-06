Luis Suárez og Uruguays fotballandslag er for tiden i Brasil for å spille Copa America.

Før åpningskampen mot Ecuador natt til mandag forteller Barcelona-spissen om tiden etter bite-epsioden som sjokkerte en hel fotballverden.

Se bite-episoden fra 2014 øverst i saken!

– Min kone spurte meg om hva som skjedde. Jeg sa vi bare kolliderte. Jeg ville ikke innse hva som hadde skjedd. Jeg nektet for det og det var en stor tabbe, sier Suárez i et intervju med Fox Sports.

32-åringen ble utestengt i fire måneder og innrømmer at han fikk profesjonell hjelp etter skandalen.

– Jeg gikk til psykologer, og det har hjulpet meg med å akseptere mine feil. I den perioden led jeg mye, for min kone, for mine barn og for mine lagkamerater.

Suárez mener at Barcelona ikke tok vare på ham etter episoden og at han var redd for at han måtte legge skoene på hyllen.

– Jeg ble ikke behandlet som menneske. Jeg hadde signert for Barcelona og de presenterte meg ikke foran media en gang. Jeg trodde karrieren var over og at jeg måtte legge opp, sier en åpenhjertlig Suárez.

I etterkant av bite-episoden har 32-åringen beklaget seg overfor Chiellini og fotballverdenen.

Det var ikke første gang uruguayaneren satt tennene sine i en motstander. Som Liverpool-spiller bet han Branislav Ivanovic under et Premier League-oppgjør mot Chelsea i 2013.

Suárez kjemper nå en kamp mot klokken for å bli klar til åpningskampen mot Ecuador i Copa America. 32-åringen gikk gjennom en meniskoperasjon i høyre kne i mai og er usikker til de første kampene i turneringen.