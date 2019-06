VM-sirkuset fortsetter for Norges kvinnelandslag mot Sør-Korea mandag. For landslagskaptein Maren Mjelde blir det et gjensyn med klubbvenninne fra Chelsea, Ji So-yun.



Og allerede før kampen kan det virke som om Norge og Maren Mjelde har en liten fordel.

– Jeg vet at hun frykter vår styrke litt. Det som er litt morsomt er at hun har stått på styrkerommet i ett år nå, fordi hun har visst at hun skulle møte Norge i VM. Hun er veldig opptatt av at jeg er litt større enn hun, og jeg er jo ikke så veldig stor av vekst. Det synes jeg er positivt, sier Maren Mjelde til TV 2.



Selv er hun 165 centimeter høy. Ifølge Wikipedia er Ji So-yun 160 centimeter høy.

- DERES BESTE: Maren Mjelde mener Ji So-yun - her fra deres kamp mot Frankrike - er Sør-Koreas beste spiller. Foto: Kenzo Tribouillard

Maren Mjelde fleiper ikke når hun mener lagkameraten fra Chelsea bevisst har gått inn for å bygge muskler før VM.

– Hun er profesjonell i alt hun gjør. Hun visste at de havnet i en tøff gruppe, og sier ofte at vi skandinavere har litt mye muskler på kroppen, sier hun.

– Hun er deres beste spiller

28 år gamle Ji So-yun er en kreativ midtbanespiller som står bak mye av Sør-Koreas offensive spill.

– Hun er deres beste spiller når hun er på sitt beste. Hun er en veldig god offensiv spiller, og jeg er glad for at hun er på mitt lag til vanlig. Nå blir det ikke slik på mandag, men det er en spiller vi må være ekstra obs på. Hun har offensive kvaliteter som få andre har, sier Maren Mjelde.

Samtidig påpeker hun at hun er avhengig av at de rundt seg fungerer. Og dessuten påpeker hun at Norges midtbane har vært oppe mot tøffe utfordringer tidligere.

– Midtbanen vår har gjort det bra, så jeg regner med de tar henne ut, sier Maren Mjelde.

Går for seier - uansett

Før den tredje og siste gruppespillskampen skal det særdeles mye til for at Norge ikke går videre i EM. Ifølge NTB har Norsk Regnesentral funnet ut at det er 99,8 prosent sannsynlighet for at Norge går videre til åttendedelsfinalen.

Motstander Sør-Korea står med null poeng og 0-6 i målforskjell hittil. Med andre ord bør seier og 2.-plass i gruppen definitivt være innenfor rekkevidde.

– Ser du på rankingen og sånt, så ligger ikke Sør Korea så veldig langt bak oss. De har ikke hatt et så bra VM så langt, men samtidig er dette deres siste sjanse om de skal ha noe som helst sjanse til å gå videre. Jeg tipper de er veldig gira på å gjøre en god kamp. Vi er nok avhengig av å prestere opp mot vårt beste, sier Maren Mjelde.

Hun rapporterer om en revansjesugen gjeng etter Frankrike-tapet denne uka. Og selv om Norge kan spille på resultater og sikre avansement, er kapteinen klar i talen.

– Vi går for å vinne. Det er det eneste som står i hodet på oss, sier hun,