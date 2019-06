Reddet FKH med drømmetreff: – Aldri sett ham skyte slik

Bommet på straffe, men satte inn returen

I det 35. minutt gikk Veton Berisha i bakken innenfor 16. meteren etter en duell med Fredrik Pallesen Knudsen. Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket.

– Jeg mener det er straffespark, for Veton Berisha var først på ballen, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

FK Haugesund-keeper Helge Sandvik reddet imidlertid straffesparket fra Vito Wormgoor, men måtte gi retur. Ballen havnet rett i beina til Vito Wormgoor som satte inn returen. Det sørget for at Brann kunne gå til pause med 1-0-ledelse.

– Vito Wormgoor var heldig som fikk returen rett tilbake på sin høyrefot, mente Skullerud.

– Han klistret ballen opp i hjørnet

Etter pause gjorde Brann-trener Lars Arne Nilsen umiddelbart to bytter. Gilbert Koomson gikk ut til fordel for Kristoffer. Gilli Rolantsson kom inn for Thomas Grøgaard.

KJEMPEBOM: Løkberg bommet på megasjanse. FOTO: Eurosport Norge.

I det 62. minutt rullet FK Haugesund opp et vakkert angrep. Ballen havnet til slutt opp hos Sondre Tronstad utenfor 16-meteren. Han klinket til, og utlignet til 1-1 med et vakkert langskudd i vinkelen.

– Det startet med gode kombinasjoner, så klistret han ballen opp i lengste hjørnet. Han vartet opp med et skikkelig smykke av en scoring, mente Eurosport Norge-kommentator Asbjørn Myhre.

Fire minutter senere var Wadji nære ved å sende FKH i ledelsen. Han driblet av to mann i feltet, men avslutningen gikk like til side for mål. Brann var rystet, men mot slutten kunne Kristoffer Løkberg avgjort det hele for Brann. Like før slutt maktet han på utrolig vis å bomme på åpent mål. Ballen gikk mellom beina, og innbytteren tok seg til hodet i fortvilelse over å ha bommet på megasjansen.

Flere mål ble det ikke i kampen. Vestlandsderbyet mellom FK Haugesund og Brann endte 1-1.

Slik startet lagene:

Haugesund (4-4-2): Sandvik – Desler, Knudsen, Hansen, Stølås – Pedersen, Leite, Tronstad, Kallevåg – Grindheim - Wadji

Brann (4-3-3): Opdal – Teniste, Acosta, Wormgoor, Grøgaard – Orgadic, Jenssen, Strand – Koomson, Bamba, Berisha

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval IL