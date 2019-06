Det var i byen Kettering som ligger midt i England, det uvanlige narkotikafunnet ble gjort.

Politiet fattet mistanke etter at det skal ha luktet stramt av cannabis i området i en lengre periode. Bingohallen skulle etter sigende ha stått tom siden januar i år da bingovirksomheten ble lagt ned, men slik var det altså ikke.

Det var The Sun som omtalte saken først.

Det var i går politiet i Northampton aksjonerte og tok seg inn i bingohallen som viste seg å romme over 2.000 cannabisplanter samt ventilasjonsutstyr og plantasjelamper.

– Du kan prøve på å starte opp et så enormt anlegg, men du vil ikke komme unna med det, sier betjent i Northamptonshire-politiet, Sean Marshall.

LITEN BY: Det bor ca 50.000 innbyggere i Kettering og byen ligger ca 100 kilometer nord for London. Foto:Northamptonshire Police

Enormt

Rundt 25 politibetjenter stormet bygningen med politihunder i går formiddag. Synet som møtte politiet sjokkerte.

– Dette er et av de største narkotikafunnene jeg noengang har sett, og tidligere i år var jeg med på et funn av 150 cannabisplanter, sier den lokale politibetjenten Colin Gray til The Sun.

Viktig beslag

Politiet sier at de nå håper på å ha satt narkotika-flyten i byen tilbake.

– Dette er et viktig funn som kommer til å hindre organisert kriminalitet og lokal distribusjon av cannabis i lokalområdet, sier politibetjent Colin Gray til The Sun.

Ingen arrestasjoner skal så langt blitt gjort etter narkobeslaget.

Opp i røyk

Politiet sier at all nødvendig etterforskning foregår på stedet, før beslaget fraktes vekk.

– Vi planlegger nå å destruere alt av planter og utstyr slik at det aldri kan benyttes igjen, sier Marshall fra Northamptonshire Police.