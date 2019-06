Man vet ikke, men kanskje så mange som rundt 20.000 norske kvinner er bærer av en feil på genet BRCA. Dette er arvelig, og gjør at de har svært stor risiko for å utvikle kreft i bryst eller underliv.

Flere enn vi vet om

I høy alder er risikoen så høy som 80 prosent.

– I dag kjenner vi til sju-åtte tusen som har fått påvist genfeil, men vi vet at det er minst dobbelt så mange som har det, kanskje så mye som tre ganger så mange, det vet vi ikke, sier leder for seksjon for arvelig kreft ved Oslo universitetssykehus, Lovise Mæhle.

– Må få kreft for å få teste

Hun påpeker at tilbudet om testing er svært begrenset, ja, for mange faktisk når det er for sent.

– Disse må sannsynligvis få en kreftsykdom før de får lov til å ta en gentest.

Lill-Jeanette Fallan (44) er en av dem som fikk lov å teste seg for om hun bar denne genfeilen. Det fikk hun, ikke fordi hun var syk, men fordi det var kreftsykdom i familiens historie.

Hun stod frem på TV 2 og fortalte om at hun fjernet begge brystene for å komme sykdommen i forkjøpet.

Nylig var hun midtpunktet på en konferanse i Oslo om dette genet.

Sparer penger på å teste

– Det er hyggelig å se at det blir resultater av å blottlegge seg slik jeg har gjort, sier hun.

Fallan fikk teste seg på grunn av familiehistorien, for mange andre tillates testing kun etter at man har fått påvist kreft.

Dette er noe Lovise Mæhle ved OUS reagerer kraftig på. Hun sier det ikke kan dreie seg om penger, fordi man ville ha spart på å avdekke denne genfeilen, og slik hindret kreftsykdom og de store kostnadene det medfører.

– Hva dreier det seg om da?

Belastende for folk å vite

– Fortsatt så hersker det holdninger i visse bestemmende organer som mener at folk ikke bør vite, eller at vi skal være forsiktige med å belaste folk med kunnskap om mulig sykdom. Men vår erfaring er at de aller fleste ønsker å vite om de har en sykdomsrisiko, så sant det er mulig å forebygge sykdommen. Og det er det jo når vi snakke om dette.