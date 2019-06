En stor redningsaksjon var lørdag ettermiddag i gang ved kysten utenfor Espergærde nord for København i Danmark.

Redningsaksjonen ble satt i gang etter at to båter kantret, og åtte personer havnet i vannet.

– Alle åtte personer er reddet opp, og har det bra, sier vaktsjef ved Nordsjællands politi, Dan Houtved, til Ekstra bladet.

Mye bråk

Leteaksjonen foregikk bare noen hundre meter unna Egebæksvang kirke, der Peter Schmeichel lørdag ettermiddag gifter seg.

Det var redningshelikopter i lufta på stedet, og politiet ba om bistand fra forsvaret til leteaksjonen.

Ekstra Bladets reporter ved bryllupet sier at det bråkte voldsomt fra redningshelikoptrene, og at bryllupsgjestene gikk ut for å se hva som skjedde.

Peter Schmeichel er en tidligere dansk landslagskeeper. Han har også spilt for Manchester United.

Andre ekteskap

Lørdag giftet han seg med Laura von Lindholm. Dette er andre gangen Schmeichel gifter seg, tidligere var han gift med Bente Schmeichel.

Schmeichel har to barn fra det forrige ekteskapet, Cecilie og Kasper. Sistnevnte er fotballspiller, og spiller for både det danske landslaget og for Leicester City.

Schmeichel og von Lindholm ble et par allerede i 2013.