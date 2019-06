– Rart, pinlig, komisk

– Vi skal doble tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning, vi skal fortsette å kutte bompengetakstene og redusere bompengeandelen, sa Jensen.

Toldnæs mener fokuset burde vært på klimautfordringene, og mener det hadde vært hyggelig om det kunne bli mindre konflikt på borgerlig side.

– Jeg synes det er synd for hele borgerlig side. Fokuset på bompenger istedenfor klima er leit, rart og surrealistisk. Man innfører ikke bompenger for å plage folk. Noen opplever uheldig utslag, og da må man finne løsninger, men man har bompenger for å få ned utslippene. Hadde man med et pennestrøk strøket bompenger over natta hadde utslipps-kuttene sett dramatisk verre ut.

Ferdig forhandlet

Fylkeslederen i Oslo, Espen Ophaug, mener saken er ganske enkel for Venstre:

– Vi var ferdigforhandlet på Granavolden. Vi må gjerne diskutere bruken av nyanser på store veiprosjekter, men vi har ingenting å gi på klima- og miljø.

– Hva synes du om situasjonens om har oppstått?

– Vi har en større klimakrise enn bompengekrise, for å si det med Ola Elvestuens ord. Vi kan ikke lukke øynene for at det er upopulært, men miksen av statlig, kommunal og brukerfinansiering har de siste 20 årene gitt verdens beste kollektivtrafikk i Oslo. Uten miksen av finansiering stopper utviklingen av Oslo opp, og vi risikerer å gå tilbake til tiden der det var mer kø, forurensing, støv, støy. Jeg tror ingen ønsker seg tilbake dit.

Han avviser at man bare kan bruke midler fra staten og oljefondet, slik Frp vedtok sitt landsmøte.

– Det er ikke bare å peke på staten. Det er ikke sånn norsk politikk fungerer. Dette har vært en fin balanse mellom statlig, kommunal og brukerfinansiering. Det er en suksesshistorie og skulle vi bare pekt på staten, så er det mange som skulle hatt mye penger.

– Hvordan har Frps kravliste og ønske om forhandlinger påvirket ditt syn på regjeringsdeltakelse?

– Så lenge Granavolden-erklæringen står fast er vi fornøyd. Vi må få gjennomført de tiltakene. Vi kan egentlig ikke forholde oss til dette her, vi er fire landsstyremøter som ja til dette i januar. Noen kompromisser er særdeles skjøre, kan ikke begynne å cherry-picke ulike ting fra forhandlingene, svarer Ophaug.

Fylkesleder i Trøndelag Venstre, Torgeir Anda, har tidligere uttalt til NTB at kravene «avslører Frp som et populistisk parti, som tror vedtatt politikk kan endres fordi det er et «opprør» som rammer partiet».

– Det er ikke mye å gi, så får vi diskutere på landsstyremøte i morgen, sier Anda til TV 2.

Partiveteran Odd Einar Dørum sitter også i landsstyret. I en sms til TV 2 skriver han at han ikke har noe å legge til eller trekke fra det partiledelsen har ytret i saken.

Unge-Venstre: Uaktuelt

Regjeringslysten er svekket i Unge Venstre. Tidligere denne uken sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2 at Frp-gjennomslag vil gjøre det krevende å støtte regjeringsprosjektet.

– Venstre har ingenting å gi til Frp utover det som står i plattformen. Kravene fra landsstyret er usaklig og det vil overraske meg hvis Venstre gir noe i det hele tatt. Vi sliter med troverdigheten og å gi Frp en bompenge-seier vil være ekstremt krevende for partiet, sa Hansmark.

– Blir det vanskelig å støtte regjeringsprosjektet hvis Frp får en seier?

– Ja, det vil jeg si. Det kommer an på hva vi skal få i andre enden. For hver bomstasjon de river, så skal vi legge ned en oljeplattform. Ikke at det er realistisk. Man kan gjøre noen småjusteringer på bompenger, men de skal ikke få noe som helst nytt.

Må vente på avklaring

Sentrale kilder i regjeringspartiene sier Fremskrittspartiet kan se langt etter nye gjennomslag før 19. juni når nye bompenge-prosjektet skal vedtas i Stortinget, slik flere i stortingsgruppen til Frp ønsker.

Christian Tybring-Gjedde sa til TV 2 tidligere i uken at han forventer at Frp får svar før Stortinget tar sommerferie.

– Tror du på gjennomslag?

– Det er åpenbart at vi må ha gjennomslag. Vi må diskutere dette i stortingsgruppa før Stortinget går fra hverandre og det har vært snakk om et nytt landsstyremøte. Det er mange ting man har satt av penger til nå, og budsjettet kommer ikke som julekvelden på kjerringa i august. Det er ikke vanskelig å få til en seier nå. Om man ikke kan være spesifikk, så får man si at det kommer en betydelig seier.