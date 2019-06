Tottenham har allerede brukt massive summer på sin nye storstue Tottenham Hotspur Stadium, og mer skal det bli.

Ifølge The Sun er spillernes kjærester og koner misfornøyde med VIP-avdelingen på det nye stadionet.

– Visse personer har vært tydelige. Klubben trodde de skulle være takknemlige, og ikke misfornøyde, sier kilder til avisen.

Spillernes partnere har klaget over at suitene ikke holder standarden de krever. Det til tross for at VIP-avdelingen allerede inneholder luksuriøse sofaer, store flatskjermer, daghjem og kjøkken med tilgang til Michelin-kokk.

Nå bruker Tottenham ti millioner kroner for å doble arealet i den eksklusive delen av stadion. Allerede neste uke vil bulldosere innta timilliarders-anlegget for å starte oppgraderingen.

London-klubben hevder de hadde planlagt ombyggingen uavhengig av reaksjonene. De vil nå lage rom for familier til spillere som ikke er i kamptroppen.

– Det har alltid vært vår intensjon å forbedre arbeidet, sier en talsmann fra Tottenham.

62 000 seters-stadionet er det største i London, og åpningen ble utsatt en rekke ganger etter komplikasjoner med å få anlegget ferdig. Noe som kostet klubben mer penger enn antatt.

Nå brukes ti millioner kroner til for å gjøre den luksuriøse lukkede avdelingen enda bedre for spillerne og familiene deres.

Tottenham Hotspur Stadium ble åpnet i april dette året og i det praktfulle anlegget finner man blant annet Europas lengste bar (65 meter) og verdens første mikrobryggeri på et stadion.