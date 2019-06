I flere år har vi blitt rådet til å spise tang og tare, fordi det er kortreist og sunt.

Tove Fasting satset pengene på at algene skulle bli en favoritt blant nordmenn.

På øya Sula i Trøndelag, som er der Tove bor, er det flust av råvarene hun en gang trodde skulle bli innbringende vare.

Nå kommer Mattilsynet i stedet med en advarsel.

Ikke forsvarlig

TV 2 besøkte Tove og hennes medgründer for fire år siden. Da var duoen storbegeistret over maten som fantes naturlig i havet.

– Det vi har jobbet for siden begynnelsen er å få dette inn i det vanlige norske kostholdet. Vi har tenkt at du bør ha litt knust, tørket tare stående på kjøkkenbordet som krydder. Det kan brukes på maten istedenfor salt, ha det i brøddeigen og suppa, sier Tove.

SAMLER: Tove samler opp råvarer til produktene. Foto: TV 2

En tilfeldig samtale med en forsker skulle imidlertid snu opp ned på Toves lovpriste produkter. Tove begynte å regne på jod-innholdet i tang og tare, som kan inneholde flere tusen ganger så mye jod enn annet mat. Da innså hun at det ikke var like lovende som hun en gang håpet.

– Vi kom til konklusjonen om at de fleste av produktene våre ikke var forsvarlige, fordi de inneholder så enorme mengder med jod.

Har beholdt ett produkt

Tove er utdannet ernæringsfysiolog og vet at for mye jod kan være svært skadelig. Mattilsynet går på sine nettsider ut med en advarsel mot for mye tang og tare.

– Vi er mange som er interessert i et alternativt kosthold. Veganere og vegetarianere og flere andre også. Det er viktig å gå ut med informasjon så man ikke spiser for mye i forhold til det som er helsemessig riktig, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Tang og tare løftes gjerne frem som en milliardindustri Norge skal leve av etter oljen. Tove, som fikk oppstartsstøtte, mener samfunnet nå må vurdere pengene som gis i støtte til denne næringen. Det samme mener Wilmann.

BEHANDLING: Råvarene behandles og gjøres om til spiselige produkter. Foto: TV 2

– Jeg har også vært litt bekymret for at det gis penger til forskning og innovasjon på områder man ikke helt har kartlagt fagkunnskapen på forhånd, slik at man ikke vet om det er sunt eller hva som er utfordringene med produktene, sier Willmann.

Tove ble nødt til å slutte med de fleste av produktene sine, men ett har lavt nok jod-innhold til at hun kunne beholde det.

– Ser det ikke lekkert ut?, sier Tove, mens hun viser frem en tallerken med tare-pasta.