– Vi er blitt tvunget inn i et ekteskap

Det lille hotellrommet ved flyplassen i Warszawa utstråler ikke akkurat luksus. Likevel føles det som en stor oppgradering for sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum.

De hotellansatte har nemlig klart å plassere en enkeltseng innenfor dobbeltsengen, så denne uken slipper verdensenerne å våkne til makkerens ånde.

– Vanligvis sover vi i en dobbeltseng. Vi er vant med å våkne opp med hverandre, forklarer Mol.

Som et ektepar

I halvannet år har de to lagkameratene levd tett på hverandre, nærmest som et omstreifende ektepar. I fjor hadde de rundt 260 reisedøgn - og omtrent hvert eneste ble tilbrakt i selskapet til den andre.

På fly, på trening, i taxier og dobbeltsenger.

– Vi er mye sammen, men det går greit. Vi har jo bare reist sammen i halvannet år nå. Det finnes jo eksempler på par som har holdt på som dette i 10-15 år. Vi er bare i startfasen, sier Mol, og flirer.

– Så det kan bli grusomt.

De vet det så inderlig godt begge to. At interne konflikter og dårlig kjemi har ødelagt mange sportslig gode partnerskap.

I 2003 ble det, for eksempel, isfront mellom de norske profilene Vegard Høidalen og Jan Kvalheim.

– Det er klart at det er en kjempestor fordel å ha god kjemi, sier Sørum.

Trenger ikke parterapi

De er derfor svært bevisste på hvordan de skal opprettholde den.

– Vi er veldig ærlige med hverandre. Når noe dukker opp, så tar vi det der og da. Så slipper vi at noe gnager, og mange små ting blir store ting, sier 23-åringen.

– Dere snakker som et ektepar…

– Ja, det er litt som TV-programmet «Gift ved første blikk». Tvunget til å inngå et ekteskap. Men det fungerer ganske bra, da, sier Sørum, og fortsetter:

VERDENS BESTE: Anders Mol (til v.) og Christian Sørum leder verdensrankingen i sandvolleyball. Foto: Norges Volleyballforbund / NTB scanpix

– Vi har hatt veldig få konflikter, faktisk. Ikke en eneste stor krangel. Jeg tror det er fordi at vi ikke tar oss selv eller våre meninger så høytidelig, vi er åpne for å diskutere.

– Så dere trenger ingen parterapeut?

– Nei. Men jeg vet om flere lag som har måttet bruke psykolog for å bo og spille sammen, sier Mol.

Flere enn to

Blokkspilleren fra Strandvik trekker også frem en annen årsak til at forholdet fungerer: At de sjelden er helt alene.

Norges annetlag, bestående av Mols bror, Hendrik Mol, og hans fetter, Mathias Berntsen, er stort sett alltid med dem.

– Vi er jo kjempegode venner med dem. Vi går veldig godt sammen, og det gjør alt mye lettere for oss, sier Mol, og forklarer:

– For jeg ser på alle i "Beachvolley Vikings", som vi kaller oss, som ett lag. Sånn har det vært siden dag én. Det var jo jeg og Mathias som begynte å spille sammen, nå spiller jeg med Christian fordi vi er best akkurat nå. Men plutselig kommer det en junior og danker en av oss ut. Derfor er det viktig at vi ser på hele gruppen som ett lag.