Paul Pogba er klar på at han vil forlate Manchester United for å signere for Real Madrid, det skriver den spanske avisen Marca. Manchester United vil på ingen måte selge sin stjernespiller, selv om både Pogba og Real Madrid-trener Zinedine Zidane er fast bestemt på å gjøre det til en realitet. Det blir isåfall en ny dyr overgang for Los Blancos, som allerede har signert Eden Hazard, Luka Jovic og Ferland Mendy.

De røde djevlene har verdsatt 26-åringen til 1,6 milliarder norske kroner.

Ifølge Marca vil Pogbas agent, Mino Raiola, sikre en overgang for Matthjis de Ligt, før en Pogba-exit fra Old Trafford vil finne sted.

Og de Ligts fremtid kan snart bli avklart. 18-åringen har vært sterkt ryktet til PSG den siste tiden. Nå skriver De Telegraaf at moren og kjæresten til nederlenderen har blitt observert på boligjakt i Paris.

En annen Ajax-stjerne kan også forlate Amsterdam. Klubben krever bare i overkant av 300 millioner kroner for Hakim Ziyech. Marokkaneren scoret 16 mål og slo 17 målgivende pasninger i Eredivisie denne sesongen. Både Arsenal og Liverpool er interesserte, skriver Daily Mirror.

Jürgen Klopp skal være villig til å selge Mohamed Salah om Merseyside-klubben får kloa i Lille-vingen Nicolas Pepe, ifølge Le10 Sport. Samme avis skriver at Liverpool allerede har lagt inn et bud på ivorianeren.

Maurizio Sarri blir klar som Juventus-trener hvert øyeblikk. Frank Lampard er klar for å ta over sjefstolen på Stamford Bridge. The Sun skriver at klubblegenden vil ta med seg Didier Drogba i trenerteamet i Chelsea.

Sarri kan finne på å ta med seg Gonzalo Higuain tilbake til Serie A. Selv har argentineren uttalt at han vil avslutte karrieren i Juventus, som han er under kontrakt med. Det sier Higuains agent til Radio Marte.

Tottenham har fått sitt andre bud avslått på Real Betis' playmaker Giovani Lo Celso. La Liga-klubben krever 700 millioner kroner for argentineren. iNews skriver at Manchester United er i førersetet for 23-åringens signatur.