Konsekvensene av drikkevannskandalen på Askøy har vært svært omfattende. Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet, og flere har også blitt innlagt på Haukeland sykehus.

En ett år gammel gutt fra Askøy døde onsdag forrige uke. Fylkeslege Helga Arianson har bekreftet overfor BT at Campylobacter-bakterien, som er funnet hos mange pasienter etter utbruddet, også er påvist hos gutten.

Politiet vil etterforske nok et dødsfall etter at en 72 år gammel kvinne fra Askøy døde onsdag denne uken.

Utfordrer Erna Solberg

Ansvaret for rent drikkevann er i Norge fordelt på en rekke departementer og direktorater, men det er kommunene som har hovedansvaret.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ber nå regjeringen om å innføre en ny lov, slik at kommunene ikke kan unnlate å prioritere sikker kvalitet på drikkevannet.

– Jeg lytter til de som jobber med vann og avløp, og de sier at en såkalt sektorlov, eller vanntjenestelov, vil kunne bringe klarhet i hvem som har ansvaret, sier Støre.

En slik lov skal samle ansvaret og sikre kvalitet på drikkevannet. Støre sier staten må ta grep.

– Jeg har utfordret statsministeren på en del spørsmål. Hva tenker staten å gjøre for å sikre at kommunene følger opp, spør Støre, og fortsetter:

– Vi har jo for eksempel rentefrie låneordninger for å pusse opp skolebygg. Jeg utfordrer statsministeren til å se på hva vi som fellesskap kan gjøre for å gi kommunene støtte og pålegg for at de skal holde takten oppe.

Enormt etterslep

Vannrørene mange steder i Norge er i dårlig stand, og etterslepet i vedlikeholdet er enormt.

– Mange rør er gamle, og det er det som er urovekkende. Hver tredje liter vann kan lekke i våre rørsystemer, og de kan ligge nære avløp og kloakk, sier Støre.

Han får støtte fra lederen av Norges fremste ingeniørforening, som stiller spørsmål ved om alle landets kommuner er rustet til å ta på seg ansvaret for rent drikkevann.

– Etterslepet er så enormt. Vi snakker om nesten 200 milliarder kroner for vannledningsnettet. I tillegg kommer store behov for vedlikehold på avløpsnettet, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

– Tragisk

Torsdag ettermiddag snakket varaordfører Bård Espelid og rådmann Eyvind Venneslan i Askøy kommune med pressen, etter at den 72 år gamle kvinnens dødsfall ble kjent.

Espelid beskrev det hele som utrolig trist.

– Jeg vil uttrykke sorg på egne vegne og på vegne av kommunen, sa Espelid til TV 2.

En tydelig preget varaordfører påpekte at det vil understreke alvorligheten dersom det slås fast at dødsfallet har en sammenheng med drikkevannskandalen.

– Utrolig trist og tragisk er min umiddelbare reaksjon, og dette er en stor belastning for familien, sier Espelid.