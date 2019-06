Skrinlegger omstridt lov i Hongkong

Hongkongs leder Carrie Lam varsler at byens myndigheter skrinlegger det omstridte lovforslaget som den siste uken har ført til store demonstrasjoner.

På en pressekonferanse i Hongkong lørdag ettermiddag sa hun at Hongkongs myndigheter suspenderer lovforslaget på ubestemt tid for å ta hensyn til de ulike synene på saken som har ført til splittelse.



Myndighetenes prioritet nå blir å gjenopprette lov og orden etter en uke med demonstrasjoner og sammenstøt, fortalte hun.

– Den lovgivende forsamlingen innstiller sitt arbeid angående lovforslaget, inntil vi har fullført vårt arbeid med å kommunisere og forklare om saken, og inntil vi har fullført arbeidet med å lytte til synspunktene i saken. Vi har ingen intensjon om å sette en tidsfrist for dette arbeidet, sa Lam.

Hun argumenterte for at en slik utleveringslov er nødvendig for å tette smutthull og hindre at den internasjonale finansmetropolen blir brukt som trygg havn for kriminelle, men innrømmet at hennes administrasjon hadde undervurdert motstanden fra byens innbyggere.

– Jeg er preget av dyp tristhet og sorg over at svikt i vårt arbeid, og ulike andre faktorer, har ført til omfattende strid og krangel i samfunnet etter de relativt rolige periodene de siste to årene, sa Lam.

Demonstrasjoner

Lam hadde gjennom uken stått fast på at lovendringen som muliggjør utlevering av mistenkte i straffesaker til Kina, ville bli en realitet. Lørdagens kunngjøring markerer en helomvending i saken.

Kunngjøringen kom dagen før det var varslet ny demonstrasjon i Hongkong.

Voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter forrige helg og onsdag denne uken førte til at onsdagens planlagte behandling av den omstridte lovendringen ble utsatt på ubestemt tid av Hongkongs lovgivende forsamling. 79 mennesker ble såret da politiet brukte gummikuler, køller, tåregass og pepperspray mot demonstrantene onsdag.

Internasjonal bekymring

Mange er bekymret for at en slik lov i praksis vil åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på det kinesiske rettsvesenet.

Stadig flere land og menneskerettsorganisasjoner hadde de siste dagene uttrykt støtte overfor Hongkongs innbyggere og krevd at Kina respekterer deres rettigheter. Blant dem er USA og EU.

Ifølge EU kan en slik lovendring som var planlagt gi omfattende konsekvenser, ikke bare for Hongkong og dets innbyggere, men også for EU og utenlandske innbyggere, i tillegg til for selskapers tillit til Hongkong.