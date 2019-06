Ny teknologi gjør det mulig å drive dagligvarebutikk helt uten ansatte.

I Norgesgruppens butikker har nå hver tiende butikk selvbetjente kasser.

I hver tredje Coop-butikk skal du kunne gjøre hele jobben selv.

Kjededirektør Christian Hoel i Extra mener man fortsatt vil trenge mange ansatte ute i butikkene.

– Men kanskje ikke fullt så mange?

– Det er helt umulig å forutsi. Jeg tenker at i lavpris så jager vi kostnader hele tiden, det må vi gjøre, sier han.

Landets første

Natt til fredag åpnet landets aller første døgnåpne, tidvis ubemannede butikk i Oslo. Extra Bogstadveien er bemannet fra klokken syv om morgenen til 23 på kvelden, men stenger ikke når de ansatte går hjem.

Om natten kan du nemlig låse deg inn med en app, og handle og betale som normalt.

I butikken er det kun deg, sammen med teknologien, som skal gjøre jobben. Bevegelsessensitive kameraer, QR-koder og ansiktsgjenkjenning gjør ansatte overflødig. Også når det gjelder varer med aldersgrense, kan prosjektleder Victoria Hellesøy i Coop bekrefte.

– Så det hjelper ikke hvis tolvåringen har pappas bankID og mobil?

– Nei, da må han også ha pappas fjes, understreker hun.

Slutten på ansatte?

Samtidig med framveksten av selvbetjente kasser, har butikkjeder gjerne uttalt at automatiseringen ikke skal gå utover de ansatte. Men Extras kjededirektør Hoel utelukker ikke at dette kan være starten på slutten for bemannede butikker.

– Istedenfor å legge ned en ulønnsom distriktsbutikk, kan man faktisk ha den åpen. Fordi kundene kan få sin egen nøkkel på mobiltelefonen og låse seg inn i butikken for å handle når det passer dem, sier han.

Andre nestleder Christopher Beckham i Handel og kontor er ikke sikker på at det er en god idé.

– Butikker er i dag en sosial arena for veldig mange folk. Vi har et samfunn med veldig mange ensomme. Betjente butikker er kanskje det eneste stedet en mann eller dame kan treffe noen i løpet av dagen sin, sier han.