Jodie Taylor scoret kampens eneste mål i 1-0-seieren over Argentina.

Se scoringen øverst!

England fikk en eventyrlig mulighet til å ta ledelsen da Alex Greenwood ble felt av Ruth Bravo i straffefeltet etter en snau halvtime.

Men Nikita Parris og britene klarte ikke å ta vare på muligheten fra elleve meter. Vanina Correa vartet opp med en praktredning.

Etter timen gjorde Taylor opp for lagvenninnens bom da hun enkelt pirket inn pasningen til Berthany Mead i mål.

Det ble kampens eneste scoring og sørget for at England er videre til cupspillet før siste kamp i gruppespillet. Laget har full pott etter to kamper.

Japan er nummer to med fire poeng. Skottene er poengløse, mens Argentina står med ett poeng. De to beste i gruppa går videre til cupspillet. Det samme gjør de fire av seks beste treerne i gruppene.

(©NTB)