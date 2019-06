Viktor Hovland holdt hodet kaldt og gikk fredagens runde i US Open på +2.

Ettersom det norske golfhåpet gikk torsdagens runde på -2 endte han på par. Hovland klarer dermed trolig cuten med god margin og nordmannen får spille også lørdag og søndag.

Det startet ikke veldig bra fredag. 21-åringen fikk to bogeys på de første fem hullene. Han var to over par halvveis på runden.

I den andre halvdelen fikk det norske talentet en birdie og en bogey. De resterende sju hullene gikk han på par. Dermed endte han til slutt på 73 slag fredag og på par totalt etter to av fire dager.

Dette er 21-åringens siste turnering som amatør. Mandag blir han profesjonell golfspiller.

Andre runde i US Open avsluttes natt til lørdag. Foreløpig leder Justin Rose leder på -7.

Hovland imponerte og kom på en delt 16. plass i første runde av US Open etter å ha levert en sterk prestasjon. Hovland var da også ett slag foran en storstjerne som Tiger Woods.

– Det er kult. Jeg spiller med noen av de beste spillerne i verden. Det er kult å se at man har noe her å gjøre. At man ikke er helt i en annen liga selv om de gutta har det lille ekstra som jeg har litt å lære av. Det er i alle fall kult at jeg er i nærheten, sa Hovland i et intervju gitt til SNTV.

Redaktør i norskgolf.no, Magnus Sveen, mente Hovland allerede har overgått alle forventninger.

– Det er regnet for å være verdens vanskeligste turnering. I tillegg så går han ut i en av disse supergruppene som arrangøren har satt opp med Koepka og Molinari som er to mestere, sier Sveen, som synes ydmyke Hovland viser at han hører hjemme i dette selskapet.

Det er 156 spillere i US Open, der omkring halvparten av feltet er direktekvalifisert. Viktor Hovland var kvalifisert for Major-turneringen etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor.