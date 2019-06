Ble knivstukket på trikken: – Jeg mistet alt blodet mitt

– Jo, det gjør man. Jeg tror ikke Turid hadde så mye som fem liter blod en gang, ut fra de formlene jeg har sett, sier overlegen og forklarer at Turid dermed må ha mistet noe av blodet hun ble gitt etter knivstikkingen også.

Overlege Lise Sofie H. Nissen-Meyer ved Blodbanken i Oslo. Foto: TV 2

Blodgiverdagen

Man kan dermed si at 22 blodgivere reddet livet til Turid Thoresen denne tirsdagen for 15 år siden. Fredag var den internasjonale blodgiverdagen.

– Det er dagen for at blodgiverne skal takkes fra pasientene og blodbanken sin side – for innsatsen, for at de kommer til blodbanken og gir blod fra seg selv uten å få noe igjen for det, sier overlegen.

I Norge har vi rundt 100.000 blodgivere og vi trenger stadig flere.

– Vi får flere hele tiden, men så er det stadig noen som må slutte, så det er en eviggående mølle, sier Nissen-Meyer.

Bare i Oslo må det registreres hundre nye blodgivere hver uke for å opprettholde det nåværende tallet.

– Hvorfor er det ikke flere som gir blod?

– Kanskje de ikke vet om det, kanskje de tror det er vondt, kanskje de tror de ikke kan gi på grunn av en regel som var for ti år siden. Vi har fått en god del nye regler, så hvis det er lenge siden du har sjekket så kan det være en god idé å sjekke igjen, sier overlegen.

Kriterier for å bli blodgiver: Du må være mellom 18 og 65 år.

Du må ha norsk personnummer.

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig for å fylle ut et medisinsk spørreskjema og svare på spørsmål knyttet til egen helse.

Du må veie over 50 kilo.

Har du en kronisk sykdom eller har hatt en alvorlig sykdom kan det ha konsekvens for om man kan bli blodgiver. Sjekk listen på Blodbankens sider her.

Har man på noe tidspunkt hatt en livstruende allergisk reaksjon, kan man ikke bli blodgiver.

Medisinbruk kan påvirke om man får bli blodgiver. Sjekk Blodbankens liste her.

Har man oppholdt seg i Afrika sør for Sahara i over fem år, kan man ikke bli blodgiver.

Har man oppholdt seg i Storbritannia i mer enn ett år i perioden 1980 til 1996, kan man ikke bli blodgiver.

Har man mottatt blodoverføring fra Storbritannia fra og med 1980, kan man ikke bli blodgiver.

Ved ny eller tilfeldig seksualpartner gis seks måneder karantene for blodgivning.

Menn som har hatt seksuell kontakt med annen mann kan gi blod ett år etter siste seksuelle kontakt.

Bruk av narkotiske stoffer gir ett års karantene for blodgivning.

Dersom man noen gang har injisert narkotika med sprøyte, kan man ikke bli blodgiver.

Personer som har solgt seksuelle tjenester skal ikke gi blod, minimum ett års karantene etter siste seksuelle kontakt.

Har man piercing i slimhinner kan man ikke være blodgiver. Om piercingen fjernes kan man gi blod etter en måned. Kilde: Blodbanken Oslo

– Bli blodgiver hvis du kan

Den internasjonale blodgiverdagen er dagen for å takke de som velger å gi. Turid Thoresen er blant de som takker.

REDDET LIVET: Turid Thoresen fikk blodoverføring allerede i ambulansen på vei til Ullevål sykehus. Foto: TV 2

– Jeg synes det er utrolig flott å høre at folk er blodgivere, for da tenker jeg at for det første er du frisk og rask, men du er også empatisk, et medmenneske, et flott menneske, sier hun.

Og det er ikke bare i situasjoner som Turids at man trenger blod.

– Du redder jo også kreftpasienter og andre med kroniske sykdommer som trenger overføringer og alle som trenger plutselige operasjoner, så det er utrolig viktig, sier Turid.

Hennes oppfordring til nordmenn som ennå ikke er blodgivere er klar:

– Bli blodgiver hvis du kan, sier hun og legger til:

– De 22 som ga før jeg ble knivstukket reddet meg. Jeg hadde ikke blitt reddet hvis ikke blodet hadde vært der.