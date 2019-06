Eiking ligger an til å få debutere i Tour de France i år, men en forutsetning fra Wanty-Gobert-lagledelsen er at han fullfører Critérium du Dauphiné, som pågår nå, melder Procycling.no.

Den klatresterke askøyværingen kom i mål hele 20 minutter bak vinneren på fredagens ikke veldig kuperte etappe.

– Jeg har blitt litt syk nå og pådratt meg litt forkjølelse og sykdom nå de siste to-tre dagene, sier Eiking til Procycling.no.

Han håper han klarer å fullføre. Ellers ryker Tour de France.

– De sier det at hvis jeg ikke fullfører, så er jeg ikke med. Det er litt kniven på strupen. Da får jeg bare fullføre her, sier 24-åringen til sykkelnettstedet.

Kaggestad steiler

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad reagerer sterkt på det Eiking forteller.

– Det er helt hårreisende av lagledelsen å true med Tour-plassen. Det kan skje at man blir syk. Da hadde jeg sagt at han kunne bryte, at han er i bruttotroppen og endelig uttak gjøres etter NM. Å fullføre med sykdom kan bare bryte ham enda mer ned. Da er det enda mindre sjanse for å gjøre det bra i Tour de France, sier Kaggestad.

– Jeg er enig i at det er dumt av dem, ja. Men de mener jeg må vise at jeg er i stand til å fullføre Dauphiné. For dem er det veldig viktig å ha åtte ryttere i Paris, sier Eiking til TV 2 på SMS.

– Steinaldersk

De to siste etappene av rittet, som sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo, er begge tøffe fjelletapper.

– Hva er uansett sjansen for at han kan gjøre det bra der når han er syk? Det er steinaldersk tankegang. Men det overrasker meg ikke. Det laget er ikke gode på fysiologi og å tenke på helheten. Rytterne der er heller ikke et lag. De er mer en guppe sykler sammen. De samarbeider ikke. De kjører kun for egne resultater, sier Kaggestad.

Fredagens etappe ble vunnet av Julian Alaphilippe etter en intens spurt: