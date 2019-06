Magnus Carlsen sikret seg turneringsseier i Norway Chess torsdag, men i det avsluttende partiet møtte han VM-rivalen fra november i fjor – Fabiano Caruana.

Carlsen var meget motivert for å ta en seier i klassisk sjakk mot mannen han spilte tolv remiser mot i VM-matchen.

Men slik gikk det ikke for verdensmesteren. Caruana hadde et overtak med sine hvite brikker, men etter 55 trekk ble det remis og avgjørelse på armageddon.

Da partiet var over, viste Carlsen sin motstander hvordan Caruana kunne slått ham med et par trekk. Det reagerte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på.

– Det er en psykologisk nedtur å bli gjort oppmerksom på at han kunne ha vunnet. Jeg vet ikke om det er mind games, men fordi det var armageddon burde han ikke vist det frem. Det er litt ufint, sa Hammer.

Se hendelsen øverst

Sjakkekspertkollega Hans Olav Lahlum var ikke enig det og mente det var helt innenfor.

– Caruana viste ikke mye reaksjon da jeg sa det, men han følte sikkert på det, sa Carlsen da han ble spurt om hendelsen.

– Er det naturlig at dere gjør slikt?

– Ikke alltid, men nå skulle vi spille et parti etterpå igjen og turneringen var over.

Fabiano Caruana sa i intervjuet etter partiet at det var et slag å få vite etterpå at han kunne ha vunnet, men at han hadde litt panikk og ikke oversikt.

Han tror ikke det var noe psykologisk spill fra Carlsen.

– Nei, vi diskuterer alltid litt etter partiene. Vi snakket også om andre varianter. Han var nok glad han så noe jeg overså, sa Caruana.

Tapte i armageddon

Siden Magnus Carlsen hadde sorte brikker i det klassiske partiet, fikk han sorte brikker i armageddon-partiet. I et slikt parti vinner sort ved remis.

Carlsen har vært ubeseiret i armageddon, men mot Caruana ble det tap. Poengsummen hans ble til slutt 13,5 poeng, tre poeng mer enn andreplasserte Levon Aronian og Yu Yangyi.

– Det var en skikkelig dårlig dag. Jeg var heldig som fikk noe ut av det første partiet. Det har gått bra lenge, men her ikke så bra. Det er toppet seg med mye rot de siste to partiene, sa en skuffet 28-åring etterpå.

Totalt har Magnus Carslen nå spilt 67 partier langsjakk på rad uten å tape. I år har Carlsen vunnet alle turneringene han har spilt.