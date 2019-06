Den 20 år gamle bakspilleren har debutert på landslaget og scoret sitt første mål der.

I tillegg har hun herjet for Vipers i både Eliteserien og Champions League. Så mye at storklubben Györ åpent sier de planlegger å hente henne.

På fredagens årsfest for Norsk Topphåndball fikk Reistad prisen for årets midtre bakspiller og årets eliteseriespiller. I tillegg fikk hun prisen for årets håndballprofil, som tildeles den største profilen uavhengig av kjønn.

– Det er vel fortjente priser til Reistad. Hun har levert på Vipers i serie og Champions League og for landslaget i mesterskap. Hun har uten tvil vært den beste spilleren i hjemlig serie denne sesongen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Hun har kontrakt med Vipers i to år til. Storklubber i Europa har henne på blokken, men Vipers har jo ambisjoner i Champions League, så jeg tror ikke hun forsvinner til utlandet før kontrakten går ut, sier han.

Kvinnenes kåringer:

Årets målvakt: Katrine Lunde, Vipers

Malin Aune ble årets høyrekant. Foto: Poppe, Cornelius

Årets høyre kantspiller: Malin Aune, Vipers

Årets høyre bakspiller: Linn Jørum Sulland, Vipers

Årets midtre bakspiller: Henny Ella Reistad, Vipers

Årets linjespiller: Vilde Ingeborg Johansen, Tertnes

Årets venstre bakspiller: Ragnhild Valle Dahl, Molde

Årets venstre kantspiller: Kristin Venn, Storhamar

Årets nykommer: Christine Karlsen Alver, Fana

Årets eliteseriespiller: Henny Ella Reistad, Vipers

Årets håndballprofil: Henny Ella Reistad, Vipers.

Herrenes kåringer:

Årets målvakt: Lars Eggen Rismark, Kolstad

Årets høyre kantspiller: Aksel Horgen, Drammen

Årets høyre bakspiller: Emil Midtbø Sundal, Bækkelaget

Årets midtre bakspiller: Magnus Fredriksen, Elverum

Årets linjespiller: Thomas Solstad, Halden

Årets venstre bakspiller: Kristian Stranden

Elverums Andre Lindboe ble årets venstre kantspiller. Foto: Hagen, Fredrik

Årets venstre kantspiller: André Lindboe, ØIF Arendal

Årets nykommer: André Kristiensen, ØIF Arendal

Årets eliteseriespiller: Aksel Horgen, Drammen