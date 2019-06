Braut Haaland, Sancho og De Ligt på listen over verdens 50 beste spillere under 20 år

Den anerkjent franske sportsavisen L'Equipe har nok en gang kåret det avisen mener er verdens beste spillerne som blir 20 i år, eller er yngre.

Erling Braut Haalands ni mål for Norges U20-landslag i 12-0-seieren mot Honduras har åpenbart blitt lagt merke til i Europa.

Den norske 18 år gamle kraftspissen havnet akkurat på listen som nummer 50 i kåringen.

– Erling Braut Haaland er på alles lepper etter angriperens utrolige prestasjon mot Honduras i U20-VM, hvor han scoret ni mål (12-0-seier til Norge), skriver L'Equipe om nordmannen, før de påpeker:

– Men folk bør ikke glemme at denne monsterspissen har spilt tre år som profesjonell. Han scoret 20 mål og noterte seg for seks målgivende pasninger på 51 kamper for Molde under ledelse av Ole Gunnar Solskjær i Molde før han ble kjøpt av Red Bull Salzburg i januar. Han spiller med mobilitet, kraft og er effektivt i avslutningene, fortsetter avisen, som samtidig minner om at den norske U20-landslagsspilleren er sønnen til Alf-Inge Haaland, og skriver om den velkjente disputten pappa Haaland hadde med Roy Keane i 1997.

Ikke uventet toppes L'Equips liste av Ajax' 19 år gamle stoppertalent Matthijs de Ligt. Nederlenderen storspilte da Ajax tok seg til semifinalen i Champions League forrige sesong.

For øyeblikket er det usikkert hvor De Ligt fortsetter karrieren. Klubber som PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City og Manchester United er blant klubbene som skal være villige til å punge ut for å hente stortalentet i løpet av sommeren.

På plassen bak De Ligt havner Englands og Dortmunds Jadon Sancho – en spiller som de siste ukene er blitt koblet til Manchester United. Bayer Leverkusens Kai Havertz kapret tredjeplassen foran Benficas Joao Felix.

Real Madrids stjerneskudd Vinicius Junior havnet på en sjuendeplass, like bak Juventus' Moise Kean.

Flere unggutter fra Premier League er representert på listen, deriblant Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Declan Rice og Matteo Guendouzi.

