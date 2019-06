Har du lyst på sommervær, bør du utnytte helgen så godt du kan.

Det er ventet opp mot 25 grader og sol i Sør-Norge, Trøndelag og nordlige deler av Vestlandet på lørdag og søndag.

Men det fine været vil kun være midlertidig, for til neste uke kommer gråværet tilbake.

– Det er ikke så mye sommervær i vente i neste uke. Det ligger et lavtrykk utenfor de britiske øyer, som sender en front med nedbør til Sør-Norge. Lavtrykket vil bevege seg nordover mot Vestlandet og Nord-Norge, sier Camilla Albertsen, vakthavende meteorolog ved StormGeo.

Lavtrykket vil bli værende inn mot neste helg og gi skiftende vær gjennom hele uka.

Grått på Østlandet

På mandag vil Sør-Norge kunne få mellom 18 og 20 grader. Dette er temperaturer som til en viss grad vil vare utover uka.

– Sør-Norge vil få relativt fint vær, men det vil være veldig skiftende. Det fine været fra helgen vil avta, og utover uka vil det være vekslende med grått vær og nedbør. Enkelte ganger blir det noe sol og opphold, sier meteorologen.

På Vestlandet og i Midt-Norge vil lavtrykket komme mandag kveld og utover tirsdagen.

– Fra mandag kveld og utover vil det bli kraftige regnbyger på Vestlandet og i Midt-Norge. Det vil i tillegg være fare for torden, forteller Albertsen.

På Vestlandet vil det kunne bli mellom 16 og 18 grader gjennom hele uka. I Midt-Norge vil det ligge på 16 og 22 grader i begynnelsen av uken, før det synker inn mot helgen igjen.

Normalt sommervær

Været gir ingen uttrykk for at det skal bygge seg opp et stabilt høytrykk, som er det som trengs for at det skal bli skikkelig sommervær.

– Temperaturene vil generelt ligge litt under tjuetallet. Vi får nyte helga, også må vi bare finne oss i at det ikke er normalt vær i Norge med høytrykk og 25 grader, sier meteorologen.