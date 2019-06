Ahamed Milhan Hayathu Mohamed ble ifølge Interpol utlevert til Sri Lanka fredag, sammen med fire andre mistenkte som også ble pågrepet i Jeddah.

29-åringen har vært etterlyst gjennom Interpol og er ifølge politiorganisasjonen en av lederne i islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ), som skal ha stått bak terrorangrepene første påskedag.

Blant de hovedmistenkte

Ifølge en talsmann for politiet på Sri Lanka, Ruwan Gunasekera, mistenkes han også for å ha vært involvert i drapene på to politimenn øst på Sri Lanka i november.

– Pågripelsen og utleveringen av en av de hovedmistenkte i bombeangrepene på Sri Lanka, er et viktig steg i den pågående etterforskningen og et steg Interpol er stolt over å ha støttet, sier politiorganisasjonens generalsekretær Jürgen Stock i en pressemelding.

Over 200 drept

Minst 253 ble drept og over 150 såret da ni selvmordsbombere slo til mot flere kirker og hoteller på Sri Lanka første påskedag.

Den antatte hovedmannen bak terroren, NTJs leder Zahran Hashim, skal ha blitt drept i terroraksjonen.

Hashim var en av mennene i en video som den ytterliggående islamistgruppa IS publiserte da de påtok seg ansvaret for angrepene på Sri Lanka.