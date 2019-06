TV 2 har tidligere fortalt at mange pedofile nordmenn reiser til Afrika og Asia for å begå seksuelle overgrep mot barn.

I dag kan også de som soner en forvaringsdom for overgrep, reise ut mens de er under åpen soning.

Nå vil justisminister Jøran Kallmyr (Frp) gjøre noe med det.

– Nå fremmer vi forslag til Stortinget om at den som blir prøveløslatt fra norske fengsel ikke skal få utstedt pass. Det betyr at for eksempel personer som er dømt for pedofili, ikke får muligheten til å få et pass når de er på prøveløslatelse, opplyser justisministeren.

Justisministeren sier at det er viktig å sørge for at prøveløslatte ikke forlater Norge og Schengen-området, og at regjeringen nå vil tette igjen smutthullet.

Får ikke reise ut av Schengen

– Det har vært blant annet oppslag i TV 2 som har påpekt at personer har fått muligheten til å reise til Filippinene mens de har vært på prøveløslatelse. Det er det vi nå skal forhindre. Derfor sier vi at de ikke skal få utstedt pass, og dermed blir det veldig vanskelig for dem å reise fra Norge, sier han.

For dette er ingen ny problematikk. I 2017 viste TV 2 flere tilfeller hvor pass ble utstedt, og hvordan overgrepene fortsatte i utlandet. Fire statsråder har hatt dette på bordet siden den gang.

Kallmyr sier at det tidligere har vært litt uklart om norsk politi har hatt hjemmel til å nekte pass. Med ny lovendring vil det ikke lenger legges opp til en skjønnsmessig vurdering av om det skal utstedes pass. Nå skal det nektes.

– Det betyr at de som er på prøveløslatelse ikke kan dra ut av Schengen-området. Da kan for eksempel ikke pedofile som har fått prøveløslatelse, reise til Filippinene, Thailand eller afrikanske land, der det kan være stor risiko for at de begår overgrep mot barn, sier justisminister Jøran Kallmyr.

I 2017 sporet TV 2 opp flere domfelte nordmenn i utlandet. Flere hundre hadde reist ut av Norge, til det politiet definerte som risikoområder beryktet for enkel tilgang på fattige barn.