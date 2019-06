I dag starter det National Geographic kaller den største idrettsbegivenheten i verden. Det beinharde og spektakulære 24-timersløpet Le Mans samler opptil 280.000 tilskuere!

Løpet er også et av de med lengst tradisjoner. Det første ble avviklet i 1923.

Broom-Vegard er en av dem som er på plass for å få det med seg. Men Brooms utsendte skal ikke bare se på. Som en av svært få «sivile» skal han kjøre rundt hele den rundt 13 kilometer lange banen – i helt nye Toyota Supra.

– Jeg må tilstå at dette er veldig spesielt. Banen er bare åpen 10 dager i året, så dette er virkelig unikt. Det å kjøre på akkurat denne banen, rett før løpet, er det svært få som har fått mulighet til. Jeg har fått vite at Martin Schanke har kjørt her på 80-tallet, og at den siste nordmannen som jeg vet gjorde det var Harald Hausmann. At jeg får gjøre det i en Toyota Supra er ekstra stas. Denne bilen har jeg gledet meg enormt til å få kjøre.

Denne har mange ventet lenge på

Folkefest

24-timersløpet foregår i Le Mans – en drøy times togtur fra Paris.

– Det skal nevnes at toget hit fra Paris gjør 300 km/t. Hvis du skal kjøre bil, tar det med andre ord mye lenger tid. Men nå er vi i alle fall her, og dette er virkelig en folkefest! Tenk ski-VM i Holmenkollen – så kan du mer enn doble det! Vi bor forresten i et brakke-"hotell" som er midlertidig satt opp i forbindelse med løpet – og det ligger nesten inn på selve racerbane. Bilene kommer til å dundre forbi utenfor vinduene våre her! Det er ikke hver dag man kan si at man har overnattet inne på en racerbane.

15 Toyota Supra var med på kjøringen. Her på vei ut på banen.

Norsk sjåfør i år

Le Mans-løpet i år er forøvrig ekstra spennende, fordi det er en norsk sjåfør som deltar i racet.

– Dennis Olsen er et enormt sjåførtalent, og kjører for Porsche. Han har virkelig satt seg selv på motorsport-kartet de siste årene. Det han tar klart er virkelig stort. Hjemme i Norge er det nok mange som ikke er klare over hvor stort det han gjør faktisk er. Jeg gleder meg til å følge han i løpet i helga. Vinner han sin klasse er det rett og slett snakk om umiddelbar legendestatus. Så stort er dette løpet, sier en forventningsfull Broom-Vegard.

24-timersløpet er som navnet tilsier rett og slett et race der man kjører sammenhengende i ett døgn. Vanligvis er det tre eller fire sjåfører som bytter på å sitte bak rattet.

Her er "hotellet" til Brooms utsendte. Provisoriske brakker, som ligger rett ved racerbanen.

Toyota favoritt

– Det er utrolig krevende. Her må man være 100 prosent «på» i time etter time. Bilen må tåle en enorm belastning – og om natten er det bekmørkt og ekstra vanskelig. Da begynner nok sjåførene å bli rimelig slitne.

Toyota er forøvrig den største favoritten til å vinne den gjeveste klassen: LMP1.

– Her finner du de aller råeste bilene. Toyota sin modell TS050 1.000 hk, hentet fra en hybrid drivlinje. De er forøvrig eneste deltaker i klassen som har hybrid, i år. Disse bilene er brennkjappe! På enkelte baner er de faktisk raskere enn Formel 1-biler, forteller Vegard videre, tydelig påvirket av stemningen rundt han.

Samarbeid med BMW

– Hvor mye har du kjørt på banen da?

– Det ble en runde. Men jeg trente litt på simulator i går kveld. Det var nyttig, for da kjente jeg meg litt mer igjen i banen. Og for en bane! Det går altså så brennfort. Jeg har aldri kjørt på en bane som er så rask. Helt vilt, rett og slett!

Nye Supra er forøvrig et samarbeidsprosjekt med BMW. Sistnevnte står for motor og plattform – forøvrig identisk kombinasjon som i BMW Z4 M40i.

– Jeg vet at noen hardcore Supra-fans, er litt skeptiske til samarbeidet med BMW. Men personlig tror jeg det kan være veldig smart. Jeg har nylig kjørt Z4 M40i, og det er en skikkelig morobil. Supra er enda bedre for kjøring på bane, siden den har tak og er mer vridningsstabil. Ja, også er det fantastisk lyd! Helt rått. Her har noen gjort en formidabel jobb. Du får en herlig symfoni også inni bilen, når du presser turtallet.

20 biler til Norge

0-100 km/t leveres på 4,5 sekunder i den nye Supra-en som kommer til å koste rundt millionen på norske skilter.

Selv om prisen altså er ganske høy, er allerede interessen for de rundt 20 bilene som kommer til Norge høy. Sjansen er stor for at Supraen vil være veldig populær om eieren tar en tur på Gatebil-treff.

– Men du, nå må jeg stikke bort og få meg en dusj. Jeg er helt svett, her. Og senere i dag skal vi selvsagt få med oss løpet. Dette blir heftige greier!

I denne røde Toyota Supraen sitter Brooms Vegard Møller Johnsen – klar for å kjøre sin første runde på Le Mans!

