Sammen skal de to forsøke å løfte klubben tilbake til toppen av italiensk og europeisk fotball. Milan har vært gjennom noen tunge år og endte på en skuffende 5.-plass i Serie A sist sesong.

Boban, som spilte for Milan fra 1991 til 2001, kommer fra jobben som visegeneralsekretær i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

– Jeg føler meg virkelig beæret og privilegert over å ha jobbet med så viktige prosjekter for å ta FIFA til der det hører hjemme, langt unna tidligere skandaler og et dårlig rykte, sier Boban.

Paolo Maldini trenger ingen nærmere introduksjon for kjennere av italiensk fotball. Han spilte hele sin karriere i Milan og fikk med seg over 900 kamper fra 1985 til 2009.

Klubbdirektør Ivan Gazidis er meget fornøyd over å ha fått på plass 50-åringen som teknisk direktør.

– Paolo representerer den kvaliteten og de verdiene som utgjør grunnmuren i klubben vår. Jeg er glad over å få ham inn som sjef for sportsområdet. Med ham på laget vil vi kunne bygge en moderne klubb, formet av profesjonelle folk av høyeste kvalitet, sier han.

