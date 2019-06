– Kjetil Siem har en unik kjennskap til bredde- og eliteidrett både nasjonalt og internasjonalt. Da det ble kjent at han skulle flytte tilbake til Norge så vi mulighet til å kunne trekke på hans kunnskap med dette samarbeidet. I TV 2 ønsker vi jo et tydelig avtrykk på norsk innhold og være viktig for folks liv. Idrett er en stor del av dette fellesskapet i Norge og derfor også viktig for en samfunnsaktør som TV 2, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Siem ser frem til å jobbe med TV 2 igjen.

– I og med at kontrakten med FIFA åpner for å kunne gjøre også andre ting, er det rett og slett veldig gøy at Olav og TV 2 ville ha meg med på laget. Dette gikk veldig fort og veldig greit. På en måte er ringen nå sluttet siden jeg var med i TV 2 helt i startfasen for mange, mange år siden, sier Siem, som også har vært generalsekretær i NFF.

TV 2s avtale med Kjetil Siem er en langsiktig avtale med umiddelbar oppstart. Siem vil være en ekstern rådgiverressurs som også vil ha andre oppdragsgivere. Siem skal blant annet jobbe som rådgiver i FIFAs veldedige stiftelse, FIFA Foundation. Siem vil ikke jobbe for TV 2 i eventuelle prosesser relatert til FIFA.

– Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet, og hva det kan tilføre i årene fremover, sier Sandnes.

I dag er TV 2 en viktig formidler av såvel norsk som internasjonal idrett. TV 2 har blant annet rettighetene til Premier League, Europa League, norsk landslagsfotball, deler av Champions League, Tour de France og flere nasjonale sykkelritt, GET-ligaen i ishockey, norsk klubbhåndball og mye mer.