Helland vil ha Tagseth til Rosenborg

I 2015 valgte Edvard Tagseth bort Rosenborg, da storklubben Liverpool kom på banen. Nå er tilværelsen med Merseyside-klubben over, og de siste dagene har 18-åringen trent med Rosenborg.

– Jeg er trønder og jeg tror alle trønderske unggutter som spiller fotball har en drøm om å spille på RBK. Nå får jeg sjansen til å trene her, så det er en drøm det og, smiler Tagseth.

Det skorter ikke på tilbudene for den talentfulle midtbanespilleren, men fortsatt har han ikke bestemt seg for hvor han skal fortsette karrieren.

Edvard Tagseth.

– Klubber i utlandet har vist interesse, så det er flere lag enn RBK som frister. Men om jeg blir i Norge, er Rosenborg den eneste klubben jeg ønsker å spille for, sier han, og fortsetter:

– Nå skal jeg kjenne på omgivelsene og bli kjent med spillerne og trenerne, så får vi se hva som skjer.

– En fin spiller

Eirik Horneland har så langt latt seg imponere av 18-åringen, men understreker at de ikke har kommet fram til om de skal tilby unggutten en kontrakt.

– Han er en fin spiller som er fra Trøndelag. En veldig bra fotballspiller som kan bekle RBKs måte å spille på. Så får vi se om det kan være en bra match, sier treneren.

En som ikke er i tvil på hva Rosenborg bør gjøre, er Pål André Helland.

Rosenborgs Pål André Helland. Foto: Wold, Ole Martin

– Jeg skal trå litt varsomt her, for jeg har blitt spikret opp etter veggen etter å ha lekt sportsdirektør før, men det er helt klart at om du er trønder og god nok, bør du spille for Rosenborg. Om trøndere som er gode nok går til andre eliteserieklubber, er det en fallitterklæring, er den klare beskjeden fra kantspilleren.

– Er Tagseth god nok?

– Han kommer til å bli det.

Misfornøyd

Helland er selv en av tre trøndere i dagens RBK-stall, men i det siste har det blitt mer og mer benkesliting for 29-åringen.

– Det er selvfølgelig ikke trivelig, og jeg liker det ikke i det hele tatt. Men jeg må bare møte opp og krige meg inn igjen, sier han.

For etter å ha startet i de innledende serierundene, har Helland kun fått tillit fra start i én av de fire siste kampene.

– Jeg har forfalt som et råttent eple. Jeg har spilt fast på et lag som har vunnet rubbel og bit de siste årene, men når det kjempes om nedrykk, smelles jeg på benken, sier han og fortsetter: