West Ham betaler omlag 240 millioner kroner i overgangssum for 23-åringen. Det gjør spanjolen til London-klubbens nest dyreste spiller gjennom tidene, melder Sky Sports News. Han er kun slått av Felipe Anderson, som kostet 420 millioner kroner da han ble hentet fra Lazio i fjor sommer.

West Ham opplyser på sine hjemmesider at Fornals har signert femårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

Han vil slutte seg til Manuel Pellegrinis tropp etter å ha spilt U21-EM for Spania i sommer.

– Jeg er veldig glad for å være en del av West Ham. Jeg er takknemlig for muligheten denne klubben har gitt meg. Jeg er glad for at klubben gir sjansen til unge og ambisiøse spillere som ønsker å gjøre det bra på lang sikt for klubben, sier Pablo Fornals til West Hams hjemmeside.

Fornals, som har to A-landskamper for Spania, ble hentet til Villarreal fra Malaga i 2017.

West Hams sportsdirektør Mario Husillos jobbet med Fornals i Malaga, og føler seg sikker på at midtbanespilleren vil oppnå suksess i Premier League.

– Å representere Spanias A-landslag i en alder av 20 år, og deretter ha spilt over 150 ligakamper i La Liga i en alder av 23 år, er et tegn på strålende kvalitet og karakter. Han kommer til oss som en ung spiller som har mange strålende år foran seg. Samtidig som han er ung, har han også bevist sin erfaring på det høyeste nivået, konkluderer han.

Og fortsetter:

– Han er en spiller vi fulgt i en lang periode, og sett at han har utviklet seg til en av verdens beste unge midtbanespillere i en av de beste ligaene i verden. Selv har jeg fulgt karrieren hans siden han av ungdomsspiller hos meg i Malaga, og jeg vet vi har signert en fantastisk profesjonell spiller med en utrolig karakter, konkluderer han.

Fornals forlater Villarreal etter totalt 63 kamper og sju mål på to sesonger for klubben.