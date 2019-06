Det betyr at den norske storseieren, der spisstalentet Erling Braut Håland scoret hele ni mål, blir stående som gyldig.

12–0 er den største seieren i U20-VMs historie.

– Vi kan bekrefte at FIFA har evaluert situasjonen, og vi har ikke mottatt informasjon som tilsier at kampen er manipulert av betting- eller konkurransehensyn, verken gjennom FIFAs interne rapporteringsmekanismer eller fra de eksterne partene som overvåker turneringen, skriver en talsmann i FIFA i en epost til Nettavisen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var blant dem som mistenkte kampfiksing i Norges oppgjør mot Honduras.



Han er imidlertid ikke overrasket over at FIFA ikke fant beviser for at det foregikk kampfiksing under oppgjøret mellom Norge og Honduras.

– Det er som forventet. Det er nesten umulig for FIFA, eller UEFA og NFF for den saks skyld, å finne beviser. I den type saker er det svært vanskelig for FIFA, UEFA og NFF å ha noen som helst innsikt i hva som foregår, påpeker han.



– Jeg er imidlertid spent på hvilken etterforskning FIFA har bedrevet. Men det kan forsåvidt være det samme. De gjorde det de kunne, og vi får nok aldri et fullgodt svar på hva som foregikk i den kampen, mener Mathisen.

Til tross for 12-0-seieren mot Honduras røk Norge ut av VM i gruppespillet. Det norske laget tapte de to første kampene mot Uruguay og New Zealand.

Jesper Mathisen var etter Norges 12-0-seier raskt ute med å mistenke kampfiksing.



– I U20-VM kan man få plassert store innsatser underveis i kampen, og uten at jeg har bevis for det er jeg rimelig sikker på at noen med gode forbindelser i Honduras-leirene tjente veldig gode penger på denne kampen. Norge er naturligvis ikke involvert i dette, men Honduras-spillerne så ut som de var betalt til å tape med mange mål, og den oppgaven løste de forbilledlig, mente han umiddelbart etter kampen.

