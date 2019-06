Å selge tre biler på en uke høres kanskje ikke veldig imponerende ut i utgangspunktet. Men når modellen heter Urus, og den kommer fra Italia, får pipen fort en annen lyd.

Vi snakker rett og slett om en av de heftigste SUV-ene det er mulig å oppdrive i dag. Helt siden lanseringen for et drøyt år tilbake, har interessen rundt Lamborghini Urus vært stor i Norge, relativt sett naturligvis.

Vi i Broom kunne tidlig meddele at hele 15 nordmenn kastet seg over bilen, og bestilte det som er en av de raskeste SUV-ene i verden.

Nå er antall bestillinger oppe i cirka 20 biler, noe Olav Medhus hos den eksklusive bilforhandleren Autoxo på Høvik bekrefter til Broom.

3 x Urus på en uke

– Vi ser at det er en modell som treffer godt i det norske markedet. Urus er en fantastisk bil, som kombinerer SUV-egenskaper med et mildt sagt sportslig DNA. Siden lanseringen har interessen dalt noe, men vi regner fortsatt med å selge en til to biler i måneden.

Urus leveres med opptil 23 toms felger. Disse koster 50.000 kroner ekstra sammenlignet med 21 tommere, som er standard.

Utfordringen for Autoxo er å få tilstrekkelig leveranse fra fabrikken i Italia. Olav forteller til Broom at levering av nye Urus som bestilles i dag, skjer i løpet av første kvartal neste år.

Forrige uke var imidlertid ekstraordinær for Autoxo. Da solgte de hele tre Urus på samme tid.

– Vi hadde vår egen demobil, pluss en annen kunde som ønsket å selge sin til fordel for en Huracan Performante Spyder. Den siste Urusen var helt ny, så det er egentlig bare tilfeldig at alle tre ble solgt samme uke.

3,7 millioner

Den fabrikknye Urusen har en prislapp på rundt 3,7 millioner kroner inkludert utstyr. De to andre har begge gått rundt 15.000 kilometer, og er dermed noe rimeligere.

Men likevel: Her snakker vi om et Lamborghini-salg på rundt 10 millioner kroner.

– Det er veldig moro å få flere biler som dette ut på norske veier. Jeg kan jo røpe så mye som at den ene blir å finne et sted på Vestlandet.

– Ellers, er det noe annet spennende på vei inn nå før sommeren?

– Det kommer mye spennende fra både Lamborghini og Ferrari fremover. Vi venter også på to Uruser til fra Italia, avslutter Medhus.

Til tross for sine 2,2 tonn, klarer denne 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder.

Verdens nest raskeste

Lamborghini Urus har med en toppfart på vanvittige 305 km/t lenge kunne kalle seg verdens raskeste SUV – målt i toppfart. Nå må den imidlertid ta til takke med å være nest raskest i verden, fordi Bentley Bentayga Speed kjører symbolske 1 km/t fortere.

Likevel: Urus er langt sportsligere satt opp og vil antagelig knuse Bentaygaen med god margin på bane.

Kreftene i Urus leveres forresten fra en fireliters V8 biturbomotor. Den yter 650 hk og hele 850 Nm fra 2.250 omdreininger.

Det er nok til at 0-100 km/t er i mål på 3,6 sekunder, mens 0-200 km/t klokkes inn på 12,8.

Vi i Broom har testet Urus i Norge tidligere. Dette er noen av inntrykkene vi satt igjen med da:

Du glemmer fort skjermer og andre duppedingser bak rattet i Urus. Her skal det kjøres!

Ellevilt

Det er godt å kjenne at åtteren ikke skuffer, på noen måte. Noe av den selvpustende V10-karakteren er riktignok ikke der, men fyy som dette går unna! På 6.000 omdreininger spytter motoren ut 650 illsinte hestekrefter.

Nesten enda mer imponerende er dreiemomentet. 850 Nm allerede fra 2.250 omdreininger. Å få servert en så brutal mengde krefter, i en SUV på 2,2 tonn er bare ellevilt. Under de drøyeste pådragene mister vi nesten pusten. Så deilig og så brutalt er det. 0-100 km/t går unna på 3,6 sekunder, mens toppfarten er 305 km/t – derav verdens raskeste SUV.

Om bilen går bra? Noe så sinnssykt. Hatten av for italiensk kunst.

