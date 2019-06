Det er snakk om en påkjørsel bakfra. Politiet skriver at ulykken skaper store problemer for rush-trafikken på E18.

Bussjåføren skal ha overfladiske skader og blir ivaretatt av ambulanse.

– Trafikken er fredag rush, og det blir veldig påvirket av dette her. Det er store kjøretøy som skal ut av veibanen. Nyeste er at det går sakte forbi på to felt, sier Line skott, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Ifølge vitner skal bussen ha kjørt inn i bakenden på lastebilen, opplyser politiet.

