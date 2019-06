Klubben meldte om avgangen på sitt nettsted. Offisielt heter det at klubb og trener skilles i gjensidig forståelse.

– Klubben og treneren føler at det er nødvendig å endre den sportslige ledelsen for å stimulere en ny dynamikk og slik at en annen metode og innstilling kan gi kvinnelaget mulighet til å regenerere og utvikle seg, står det.

Reynald Pedros Foto: Valentyn Ogirenko

Lyon vant mesterliga og serie i den første sesongen med Pedros, mens det ble trippeltriumf med serie, cup og mesterliga i sesongen som nylig ble avsluttet.

Avisen L'Equipe skriver at flere ting har tydet på at Pedros var på vei ut. Blant annet at Gerard Houiller av klubbledelsen ble hentet inn som rådgiver før mesterligafinalen, og at Pedros' assistent Charles Devineau sluttet rett etter finalen i Budapest.

Pedros hadde ett år igjen av kontrakten.

Avisen viser til en anonym kilde i klubben og hevder at flertallet i spillergruppa hadde vendt seg mot Pedros og var blitt lei hans lederstil. Lyon beskriver ham i sin pressemelding forskjønnende som en «oppriktig» trener.

Avisen skriver at klubbledelsen med den mektige presidenten Jean-Michel Aulas i spissen for en stund siden mistet troen på at Pedros var rett mann til å lede laget videre.

Ny trener er ikke ansatt, men ifølge L'Equipe tyder alt på at man igjen vil velge en mannlig fransk trener.

