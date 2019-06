«Vårt mål er å omfavne forskjellige synspunkt. Vi tillater innhold, selv når noen vil si det imot, hvis ikke fjerning av det innholdet kan forebygge en potensiell skade».

Dette skriver Facebook i sine retningslinjer. Nå har selskapet utestengt Merete Hodne fra perioden 29. mai til 29. juni.

Det var NRK som først omtalte saken.

Ytringsfrihet

– Merete Hodne saksøker Facebook fordi hun utsettes for et ulovlig inngrep i ytringsfriheten, sier Hodnes advokat, Per Danielsen.

Merete Hodne har tidligere vært mye omtalt, etter hun saksøkte revygruppen Løgnaslaget etter hun ble omtalt som «nazi-frisør» i en sketsj.

Det er, ifølge Danielsen, første gang i verden noen saksøker Facebook på grunn av sensur av ytringer.

– Dette er en viktig sak. Facebook sletter ifølge egne opplysninger over en halv million innlegg i måneden. Det må noen reagere mot, og det har Merete Hodne valgt å gjøre, sier Danielsen til TV 2.

Årsak

Merete Hodne er, ifølge advokaten, ikke sikker på hvorfor hun har blitt utestengt fra det sosiale mediet.

– Facebook er ansiktsløse. De gir ingen begrunnelse, sier advokat Danielsen.

Likevel spekulerer de i om det er på grunn av bilde Hodne publiserte i mai 2018. Det var et bilde av den engelske høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson med teksten «FREE TOMMY». Da fikk Hodne en advarsel fra Facebook.

Året etter lenket Hodne til en artikkel om samme Robinson og hvordan det gikk med han fra det amerikanske nettstedet Buzzfeed. Da kom reaksjon to - en total utestenging.

«Prinsipp»

Merete Hodne krever en midlertidig forføyning fra Facebook, og at de umiddelbart opphever utestengelsen. Ifølge advokat Danielsen er dette en viktig prinsippsak.

– Facebook stenger ute debatter som løper. Hodne har ikke overtrådt Facebooks retningslinjer. Facebook har ikke kvalifiserte folk til å vurdere hva som er innenfor og utenfor ytringsfriheten, sier Danielsen til TV 2.

– 10 milliarder er en stor sum, hvorfor saksøke for så mye når det handler om prinsipp?

– Det er to forskjellige ting. Det viktige er prinsippet, sier Danielsen.

– Tror dere at dere vil lykkes?

– Det er selvsagt at saken er satt i gang fordi vi har tro på den. Det er veldig skummelt at Facebook sensurerer ytring. Mye er berettiget, men veldig mye går for langt. Dette er et eksempel på det. Det er prisverdig at Hodne tar tak i det, svarer Danielsen.