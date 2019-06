Asylsøkers eks-kjæreste oppdaget nakenbildet: – Det ødela livet mitt

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo fører straffesaken for påtalemyndigheten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Kvinnen beskriver bildet på en måte som stemmer overens med det bildet som er lagt frem i retten.

Både på spørsmål fra aktor og forsvarer Per Zimmer svarer hun at det ikke ble tema hvorvidt 25-åringen skulle anmelde saken til politiet.

I et avhør fra juni i fjor har kvinnen imidlertid sagt at 25-åringen ville anmelde «personen som photoshoppet bildet», fordi han ennå stod fast på at det ikke var ekte.

Homofili ikke tillatt

De to eks-kjærestene kommer opprinnelig fra samme lang. Zimmer vil vite hvordan deres kultur ser på homofili.

– Det er helt ulovlig i vår kultur. Når jeg har sett det bildet, er det ikke akseptabelt for meg. Det var veldig vondt og veldig tungt å se et slikt bilde, sier hun.

– Gjør det en forskjell for deg om han var med på dette frivillig? Kunne du akseptert det om dette var ufrivillig fra han sin side?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål for meg å svare på, sier hun.

I tillegg til den seksuelle kontakten Ludvigsen og 25-åringen har på det aktuelle bildet, har den tidligere samfunnstoppen erkjent ytterligere to tilfeller av seksuelle handlinger mellom de to.

Påtalemyndigheten og 25-åringen mener imidlertid at den seksuelle relasjonen var av en helt annen karakter og varte over mye lengre tid – fra 2011 til 2017.

Ludvigsen nekter straffskyld for hele tiltalen. Han mener ikke å ha misbrukt makten sin til å skaffe seksuell kontakt.

Dersom han dømmes i tråd med tiltalen, risikerer han inntil tolv års fengsel.