Økonomisk boom i kvinnefotballen – klubbene har fått over 30 millioner mer å rutte med

Kvinnefotball er i vinden.

I VM er Norge i ferd med å ta seg videre fra gruppespillet - og hjemme i Norge jubler fotballentusiastene over medvinden som kvinnefotballen har om dagen.

Den gir nemlig klingende mynt i kassa. Penger som forhåpentligvis skal gjøre sporten godt på sikt.

– Vi opplever at det er mange som nå ønsker å sponse kvinnefotballen. Det har vært en helt enorm utvikling, sier leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen i TV 2s VM-podkast.

Går man et par år tilbake i tid, var situasjonen ganske annerledes.

Et helt bevisst grep – i regi av klubbene og Toppfotball Kvinner – har trolig i aller høyeste grad bidratt til resultater: Kort fortalt overtok Toppfotball Kvinner rettighetene til å skaffe inntektene sine selv.

– Omsetningen gikk fra 40.000 kroner til 20 millioner på ekstremt kort tid. Jeg tror ikke det tok mer enn fem-seks måneder, sier Hege Jørgensen.

Fra 61 til 91 millioner kroner

I tillegg har klubbenes egne sponsorinntekter vokst betraktelig. Ifølge Jørgensen har totalomsetningen i Toppserien økt fra 61 til 91 millioner kroner de siste par årene.

– I alle år har egentlig jentene blitt forvaltet ganske så dårlig, og likevel har vi hengt med internasjonalt. En av de viktigste årsakene til at vi nå står i fare for å sakke akterut er at det ikke har vært investert nok, verken i talentutvikling eller på A-lagsnivå ute i klubbene våre. Det er der slaget står, der hvor spillerne har sin hverdag. At man nå får inn mer penger, gjør at klubbene blir mer profesjonelle. Vi har eksempelvis øremerket midler til proffdager og markedsansatte, og vi skaper nye arbeidsplasser. Dette gjør oss mer profesjonelle, sier Hege Jørgensen.

Hun er klar på at veien fortsatt er lang å gå for kvinnefotballen, og peker blant annet på at Lyons kvinnelag alene har et budsjett på over 140 millioner kroner.

– Alt har ikke eksplodert her i Norge. Vi har ikke vi har eksempelvis ingen mulighet til å lønne spillerne våre godt nok. Men grepene som har blitt gjort, har virkelig gjort en forskjell på kvaliteten på sporten. Så min hellige overbevisning er at hvis vi klarer å få enda flere med oss på denne reisen, så er det mulig å henge med for oss internasjonalt, sier hun.

Bare i Toppfotballkvinner, der Jørgensen er leder, har man gått fra en til tre ansatte i det siste.

– Når du skaper arbeidsplasser, så er du med på å profesjonalisere hele produktet. Det gjør at du for eksempel kan få inn kompetente folk, også tidligere spillere, som brenner for produktet i klubbene. Det vil igjen gagne utviklingen på sikt, sier Jørgensen.