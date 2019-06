Enkle grep som gjør boligen din mer verdt

– Igjen spørs det hva utgangspunktet er. Du kan ikke male med en trendy farge hvis det krasjer med alt annet i leiligheten. Skal du style hele leiligheten og alt skal fikses, kan du velge litt hva du vil, men har du bare grønne puter og grønt sengetøy, bør du kanskje gå for en kontrastvegg i grønt som matcher.

Som regel kommer fargevalget altså an på hva du har å jobbe med fra før. Jensen har ingen farger hun generelt vil fraråde, men oppfordrer til å være forsiktig i små rom.

– Om du har et lite rom, bør du kanskje ikke male det helt svart. Rommet vil virke mindre jo mørkere det er. Har du et stort rom kan du bruke mer mørke farger.

Dropp å rette tapeten

Slitte karmer og lister er noe som gjerne legges merke til på visning. Alle feil du enkelt kan fikse, bør du gjøre noe med.

– Hvis du tar utgangspunkt i en bolig hvor det egentlig ser helt ok ut, men det er noen hakk og riper her og der, ville jeg nok tatt et lite strøk. Mal lister og karmer og eventuelt noen vegger for å få det til å se nyere ut, sier Jensen.

Strietapet, som er tapet med mønster, er ikke særlig moderne lenger. I dag vil de fleste ha rette vegger, og derfor er det mange som velger å helsparkle.

– Det er veldig mye jobb og koster mye penger. Jeg ville aldri anbefalt å gjøre veggen rett, ved mindre du skal pusse opp hele boligen. Det vil fremstå mer attraktivt med rette vegger, men det kommer an på hvor mye det koster, sier Jensen.

Bad

Badet vurderes etter hvilken tilstand det er i, der tilstandsgrad tre er det verste. Hvis badet er tilstandsgrad tre, og resten av boligen ikke er i den beste standen, vil Jensen ikke anbefale å pusse opp badet.

– Da ville jeg heller lagt ut hele leiligheten som et oppussingsobjekt. Hvis du ikke kan gjøre det meste selv, bruker du fort 300.000 på et bad. Du er aldri garantert å få de pengene tilbake i en budrunde, sier megleren.

Hvis du derimot kommer inn i en leilighet og alt bortsett fra badet er nytt, slik at badet trekker ned helhetsinntrykket, bør du kanskje vurdere å gjøre noe der.

– Må du ned i membranen blir det dyrt, men om du kan legge flis på flis, vil det se mye bedre ut.

Kjøkken

Det skal mye til å få igjen pengene hvis du pusser opp kjøkken eller bad, hvert fall hvis det uansett var i grei stand fra før. Men om boligen ellers er strøken, og det er en sprukket flis på badet, kan det likevel lønne seg å gjøre utbedringer.

– Om det er den sprukne flisen som trekker badet ned en tilstandsgrad, bør det fikses. Men som regel vil det ikke lønne seg å pusse opp bad, ved mindre man selv er fagperson.

Kjøkkenet er litt i samme kategori, selv om oppussing der kan være litt billigere. Hvis det for eksempel er forferdelig slitte fronter, og du ikke vil bruke noe særlig med penger, kan du prøve å male frontene på egen hånd.

– Helst ville jeg ikke gjort dette selv, for hvis du har profilerte fronter, blir det fort kladdete. Da er alternativet å bare bytte ut frontene, som ikke er en like stor kostnad som å bytte et helt kjøkken.

Unngå duftlysfella

Hvis du har mulighet, kan det lønne seg å slipe gulvet. Parkett kan slipes flere ganger, men det kommer an på hvor dypt du har slipt tidligere.

– De fleste vil ha lyst gulv. Hvis gulvet er gult, ville jeg nok slipt det, sier Jensen.

På visning kommer folk for å sjekke at det de så i annonsen stemmer overens med virkeligheten. Ifølge megleren går de fleste ganske raskt gjennom boligen.

– De er som regel bare på visning rundt et kvarter. Enkelte går med lupe, men det er sjeldent. Folk kommer som regel for å få bekreftet det inntrykket de allerede har.

Under selve visningen må du igjen selvfølgelig sørge for å ha det så ryddig og rent som mulig. Dersom du selger et hus med hage, bør du selvfølgelig gjøre det du kan for at hagen skal være så velstelt som mulig.

– Unngå for mange forskjellige duftlys, slik at det ikke lukter så mye rart i de ulike rommene.

Be om hjelp

Det viktigste er at boligen gir et godt helhetsinntrykk, og at du fikser alle småfeil som folk vil legge merke til på visning.

– Hvis det er en liten ting som potensielle budgivere kan «ta» leiligheten på, bør du fikse det. I mange tilfeller er det lite jobb, i forhold til at du kan få mye igjen for det.

Alle boliger er forskjellige, og dersom du er usikker på hvilke grep du bør gjøre, kan du alltids få hjelp.

– Snakk med megler eller interiørveileder, de vet som regel hva som ser bra ut i annonser og på visning. De kan også gi råd om det lønner seg å begynne på litt større prosjekter, sier Jensen.