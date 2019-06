Stor sykkelhelg i vente på TV 2 og Sumo: både Critérium du Dauphiné og Tour de Suisse blir vist på TV 2s plattformer

Det opplyser laget til TV 2 fredag.

Gaviria måtte bryte Giro d'Italia allerede på den syvende etappen 17. mai på grunn av en kneskade og har ikke konkurrert siden.

Critérium du Dauphiné, som pågår nå, var en stund nevnt som en mulighet for colombianeren til å gjøre sitt comeback, men det franske etapperittet kom for tidlig for 24-åringen.

Det gjør også det andre store oppkjøringsrittet til Touren, Tour de Suisse, som begynner førstkommende lørdag.

– Vanskelig å si

De fleste rytterne som skal sykle Touren foretrekker et etapperitt i forkant for å stille forberedt til det tre uker lange slitet i Frankrike i juli, men en pressemelding fra UAE-Team Emirates fredag gjør det klart at Gaviria heller ikke rekker neste ukes Tour of Slovenia.

Tre uker før Touren begynner klokken å jobbe mot colombianeren som i fjor vant to etapper i Frankrike.

– Han føler seg litt bedre nå, men vi har ikke planlagt når han kan begynne å konkurrere igjen, sier en pressetalsmann fra laget til TV 2.

– Er Touren fortsatt realistisk?

– Det er vanskelig å si.

Form

Gaviria ble hentet til laget til Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen før årets sesong. Planen var hele tiden at han skulle lede laget i sommerens Tour de France - med Kristoff som sin opptrekker.

Et eventuelt fravær vil selvsagt åpne døren for at Kristoff blir, som i fjor, lagets mann for de flate etappene.

Mens Gaviria jobber for å bli skadefri, har Kristoff styrket sine aksjer de siste ukene.

Først tok han både etappe 5 og sammenlagttriumfen i Tour of Norway, før han torsdag vant det sveitsiske endagsrittet GP du canton d'Argovie for tredje gang.

Lørdag stiller Kristoff til start i Tour de Suisse sammen med lagkamerat Bystrøm.

Også Daniel Hoelgaard (Groupama-FDJ) blir å se i Tour de Suisse fra og med lørdag.