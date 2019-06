Historien om norges første kvinnelige utenlandsproff starter i Ålesund i 1952. For Sif Kalvø var det helt naturlig å begynne å spille fotball.

– Jeg gikk med dukkevogn jeg og. Men da jeg skulle leke med guttene i gata, var det fotball vi spilte, sier Kalvø.

Men da hun ble 13 år, fikk hun beskjed om at det ikke var mulig å spille videre.

– Jeg fikk ikke lov til å spille fotball i Ålesund da. Jeg vet ikke om det var kretsen eller andre foreldre som protesterte, men jeg husker at følelsen var lei. Det provoserer meg mer nå enn det gjorde tidligere. Tidligere så tenkte jeg ikke så mye over det, sier 67-åringen.

Alene til Roma

Som 20-åring reiste Kalvø og noen venninner til Voldsløkka i Oslo for å delta på et uoffisielt norgesmesterskap i kvinnefotball. Laget bestående av håndballspillere fra Ålesund kom til kvartfinalen. Året etter gjorde laget det enda bedre. Kalvø og venninnene dra rett på ferie til Lillehammer for en campingferie sommeren 1972. Plutselig ringer telefonen i resepsjonen.

– Jeg trodde det hadde skjedd noe alvorlig hjemme i Ålesund. Men det var tidligere Italia-proff og daværende Aftenposten-journalist Ragnar Larsen som ringte meg og sa at Lazio vill hente meg til Italia som proff. Jeg hadde nettopp ikke kommet inn på Idrettshøyskolen, så jeg hadde ikke noen planer, så jeg sa ja med en gang.

Utstyrt med en plakat med sitt eget navn i stor skrift landet hun i Roma. Der ble hun tatt imot og Italia-eventyret startet. Hun fikk leilighet, bil i tillegg til det hun beskriver som en lærerlønn. De neste tre årene spilte hun Serie A og Serie B for Lazio og Roma.

Silvana Calvoa

NFF startet ikke med kvinnelandslag før i 1978 - så Sif Kalvø fikk aldri spilt offisiell landskamp med flagget på brystet. Likevel ble det landskamper på midtbanespilleren.

– Jeg spilte en kort periode for en klubb i Sør-Italia, men valgte å avslutte kontrakten og flytte hjem. Plutselig ringer fotballpresidenten i Italia meg og inviterer med ned til en turné der jeg skulle representere Italia. Da måtte jeg spille under falskt navn.

– Hva heter du på italiensk da?

– Da het jeg Silvana Calvoa, sier Sif Kalvø og ler.

– Født 40 år for tidlig

Skader stoppet eventyret i Italia og karrieren før NFF fikk stablet et landslag på beina. Kalvø reiste hjem til Norge og har jobber som lærer. Hun fryder seg over fremgangen damefotballen har hatt i Norge og mulighetene jenter har i dag.

– Jeg er så glad på deres vegne. Det er strålende å sitte hjemme og se på dem.

– Jeg pleier å si at jeg er født 40 år for tidlig. Jeg er helt sikker på at jeg hadde vært en habil spiller på det norske landslaget i dag.