Real Madrid bekrefter signeringen av den offensive midtbanespilleren Takefusa Kubo (18) fredag.

Japaneren har vært i FC Tokyos eie helt siden han måtte forlate Barcelona i 2015 som følger av katalanernes brudd på FIFAs regler for kjøp av spillere under 18 år.

Kubo fylte 18 år 4. juni.

Barcelona har forsøkt å hente Kubo tilbake, men nå er han altså klar for erkerivalen.

Det er likevel ikke som en del av førstelaget.

Kubo slutter seg til Real Madrid Castilla, hvor Martin Ødegaard også spilte, sammen med resten av klubbens mest lovende spillere.

Kubo fikk sin første kamp for det japanske A-landslaget i forrige uke i en treningskamp mot El Salvador. Han debuterte som 15-åring på det øverste nivået i Japan og står med 13 kamper og fire scoringer i ligaen i 2019-sesongen.

Ifølge Marca må Real Madrid betale om lag 20 millioner kroner for den lovende spilleren, som de mener «har et vidunderlig overblikk, er hurtig og har et øye for mål». Angivelig får 18-åringen i underkant av ti millioner kroner i årslønn.

PSG skal også ha vært ute etter å hente Kubo.

Real Madrid har hentet Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Miliato og Ferland Mendy så langt i sommer som en del av gjenoppbyggingen av laget under Zinedine Zidane.