Instagram-kjendisen Lasse Løkken Matberg (33) ble den første nordmannen til å vinne Skal vi danse i et annet land enn Norge, da han gikk helt til topps i årets sesong av italienske Skal vi danse.

Men finalekvelden ble ikke som Matberg hadde forventet. Han skadet seg nemlig under ett av dansenumrene i den direktesendte finalen.

– Jeg røk bicepsen under selveste finalen. Jeg skulle løfte Sara opp i været og ta imot henne, også gikk det galt, sier Matberg til God morgen Norge.

33-åringen har ikke orket å se videoklippet av skaden – før nå.

– Jeg prøver å holde masken, er Matbergs første reaksjon når han får se seg selv på dansegulvet med en avrevet biceps.

Se øyeblikket når Matberg får se sin egen skade i videoen i toppen av saken.

Rett til sykehus

Etter at Matberg og dansepartneren Sara Di Vaira (39) ble kåret til vinnere av «Ballando con le Stelle», ble han sendt rett til sykehus.

– Jeg står på podiet og Sara er så glad at hun gråter. Det er 30 fotografer der, og jeg er i blitsregnet. Alt er bare bra. Sara løfter den store pokalen, siden jeg får det ikke til, beskriver Matberg.

– Så er det rett på legevakten, og en time etterpå er det røntgen, så ligger jeg i en MR-maskin. Jeg gikk fra å være i søkelyset og i rampelyset til å være helt for meg selv. Det var surrealistisk, sier han.

Instagram-stjerne

Matberg er til vanlig bosatt i Stavanger, hvor han jobber som idrettsoffiser i Sjøforsvaret. Han er løytnant av grad.

Da han ble lansert som Skal vi danse-deltaker i Italia, ble han beskrevet som Instagrams mest berømte viking og løytnant i den kongelige norske marine.

Det var for tre år siden at Matberg opplevde å bli en internasjonal Instagram-stjerne. Det startet med at britiske Daily Mail omtalte nordmannen og beskrev han som en viking og Instagram-sjarmør, og etter det vokste følgermassen hans i en enorm fart.

Nå har trønderen fra Verdal over 665.000 følgere på Instagram, og han har jobbet som modell og vært med i både spillefilmer og reklamer.

Romanserykter

Gjennom Skal vi danse-deltakelsen har Matberg blitt superstjernekjendis i Italia. Programmet hadde fire millioner seere hver lørdag.

– Det er litt vanskelig å gå i fred i Roma, sier han.

Med kjendisstatus kommer også romanserykter. Marberg har tidligere fortalt TV 2 at han er singel, men italienske medier vil gjerne at han og dansepartneren Sara skal bli et par.

– Vi er ikke et par. Italienske medier er ute etter litt pikante historier og sladder, men vi har et profesjonelt og hyggelig forhold, sier han.

Har beholdt Forsvaret-jobben

Gjennom hele våren har Matberg pendlet fra danseøving i Roma til jobb i Stavanger.

Hva fremtiden bringer, vet han ikke ennå.

– Jeg trives godt i Sjøforsvaret, men nå har jeg brukt opp all mine feriedager og avspasering for å kunne være med i Skal vi danse. Jeg vet ikke hva som skjer om det kommer et nytt tilbud til høsten. Da må vi sette oss ned å planlegge, sier han.