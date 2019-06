De etterlengtede kronene, årets feriepenger, har enten kommet, eller er på vei inn på kontoen til de aller fleste. I løpet av måneden vil flesteparten ha fått utdelt denne sommerens sum.

Det er lett å sløse mer når en får feriepengene. Dyrere restaurantbesøk i sola, mer is og utepils, og ikke minst sommersalg, kan svi litt ekstra i lommeboka. Men selv om fristelsene står i kø, er det lurt å legge en slagplan for hva du vil bruke pengene på.

Rydd opp

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, råder en til å legge en plan for hvordan du vil forvalte pengene. Hun innrømmer at det er lett å bli revet med, og mer penger på konto fører til høyere forbruk. Derfor bør en få en oversikt.

– Mange velger å betale ferien med kredittkort, for da følger det med reiseforsikring. Sett litt av feriepengene til side, slik at du kan dekke regninger fra kredittkort, forklarer Incedursun.

Videre anbefaler hun å spare opp penger på en bufferkonto. Dette kan være til typisk uforutsette hendelser.

– Det er også varslet to renteøkninger, og det er viktig å tenke på, forteller økonomen.

Det kan også være en god idé å ta en ryddesjau i økonomien i sommer. Incedursun foreslår å rydde opp i småregninger og betale ned på forbruksgjeld.

– Så kan du ta sommerferie med god samvittighet, sier hun.

SPARING: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener man kan bruke feriepengene på en smart måte. Foto: Nordea

Langsiktig

Det finnes flere muligheter for å spare feriepengene i et mer langsiktig perspektiv. Ifølge økonomen kan du også plassere pengene i spareprodukter fra banken, som for eksempel i fond eller i en aksjesparekonto.

– Det kommer an på situasjonen du er i. Det er lurt å ta en telefon til banken, så kan du få rådgivning til hvor du bør plassere pengene dine, råder Incedursun.

I tillegg anbefaler hun unge om å spare feriepengene. Unge under 33 år kan spare i BSU (boligsparing for ungdom), så de senere kan komme inn på boligmarkedet. Hun understreker likevel at man ikke skal være for streng med seg selv.

– Man skal få lov til å kose seg og unne seg noe godt i ferien, sier Incedursun.

Taxfree-fella

Det er likevel noen ting man særlig bør unngå hvis man ikke vil at feriepengene bare skal forsvinne. Dette er blant annet å bestille den dyreste ferien, og butikkenes endeløse sommersalg.

– Det er lett å bli revet med, fordi ting er billig. Det er lett å kjøpe ting på salg som man ikke trenger. Ikke gjør det, råder økonomen.

Hun nevner også flyplassen som en av de største pengeslukene. Billig gummigodteri, solbriller og alkohol havner fort i bagasjen. Da bør man prøve å ha litt disiplin.

– Man får mye ting billigere, og da tenker man «kanskje jeg trenger en ekstra parfyme?», selv om virkelig ikke trenger det. Jeg tar meg selv i det samme når jeg er på taxfree, ler økonomen.