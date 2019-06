Klokken 06.05 fredag morgen ble en person forsøkt ranet i sin bil på Strømmen i Skedsmo kommune. Politiet melder om at mannen skal ha forsøkt å true til seg bilen. Den fornærmede fikk med seg nøkkelen, så raneren kom ingen vei.

Et snaut kvarter tidligere skjedde nesten det samme i Tøyenbekkveien i Oslo.

Der ble en person også truet med våpen og forsøkt ranet mens han stoppet på rødt lys i et lyskryss.

– Vi har dialog med Oslo rundt hendelsen på Strømmen. Det er usannsynlig at de to hendelsene har en sammenheng, men det er for tidlig å konkludere med det ennå, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Ronny Årsten.